EM-Qualifikation: Schweiz gegen Dänemark heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag treffen in der EM-Qualifikation 2020 die Schweiz und Dänemark aufeinander. Wo ihr die Partie live mitverfolgen könnt und was es sonst Wissenswertes rund um die Begegnung gibt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Schweiz vs. Dänemark: Wo und wann wird gespielt?

Gespielt wird ab 20.45 Uhr im 28.500 Zuschauer großen St. Jakob-Park in Basel.

Schweiz gegen Dänemark: Wo wird das Spiel übertragen?

In Deutschland werden alle Begegnungen der Qualifikation zur EM 2020 ohne deutscher Beteiligung auf DAZN gezeigt. Der Sport-Streamingdienst überträgt die Partie ab 20.45 Uhr live und in voller Länge.

Schweiz gegen Dänemark: Gibt es einen Liveticker zur Partie?

Selbstverständlich wird SPOX auch einen Liveticker zum Aufeinandertreffen anbieten, mit dem ihr keine Aktion aus Basel verpassen werdet.

Schweiz - Dänemark: Die Vorschau

Im ersten EM-Qualifikationsspiel mussten die Schweizer in Tiflis gegen Georgien ran. Gegen einen unangenehmen Gegner taten sich die Eidgenossen auch lange schwer und trafen erst im zweiten Durchgang zum 2:0-Endstand.

Dänemark hingegen startet erst mit dem heutigen Spiel in die Qualifikation zur EM. Und die Form passt. Die Mannschaft von Trainer Morten Olsen verlor nur eines ihrer letzten 17 Pflichtspiele - das WM-Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen den späteren Finalisten Kroatien. Zusammen mit den Schweizern kämpfen die Dänen wohl um den ersten Tabellenplatz in Gruppe D.

Schweiz vs. Dänemark: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Schweiz : Sommer - Rodriguez, Lichtsteiner, Schär, Akanji - Zakaria, Xhaka, Sow - Zuber, Embolo - Gavranovic.

: Sommer - Rodriguez, Lichtsteiner, Schär, Akanji - Zakaria, Xhaka, Sow - Zuber, Embolo - Gavranovic. Dänemark: Schmeichel - Ankersen, Kjaer, Christensen, Larsen - Höjbjerg, Delaney - Bruun Larsen, Eriksen, Braithwaite - Poulsen.

EM-Qualifikation 2020: Die Gruppe D im Überblick

1. Spieltag:

Georgien - Schweiz 0:2

Gibraltar - Irland 0:1