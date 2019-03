EM-Qualifikation: Liechtenstein gegen Griechenland heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am ersten Spieltag der Gruppe J treffen am heutigen Samstagabend Liechteinstein und Griechenland aufeinander. Was ihr zum Spiel wissen müsst und wo ihr die Partie live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Hol dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat auf DAZN und verfolge die EM-Quakifikation live mit.

Liechtenstein gegen Griechenland: Anstoßzeit und Spielort

Austragungsort der heutigen Partie zwischen Liechtenstein und Griechenland ist das Rheinpark Stadion in Liechtensteins Regierungssitz Vaduz. Der Spielbeginn ist auf 20.45 Uhr terminiert.

© getty

Liechtenstein - Griechenland: Wer überträgt das Spiel im TV ind Livestream?

Die Begegnung wird live und in voller Länge bei DAZN gezeigt.

Der Sport-Streamingdienst kostet nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats lediglich 9,99 Euro im Monat und ist dabei an jedem Monatsende problemlos kündbar.

Neben der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 überträgt DAZN auch weiteren Spitzenfußball wie ausgewählte Spiele der Champions League und alle Partien der Europa League sowie die Top-Ligen Europas. Doch auch Tennis, Darts, Handball, Hockey, Motorsport oder UFC kommen beim "Netflix des Sports" nicht zu kurz.

Liechtenstein vs. Griechenland: Die Übertragung im Liveticker

Auch bei SPOX könnt ihr die Partie live mitverfolgen. Wir stellen euch einen Liveticker zur Verfügung.

Liechtenstein vs. Griechenland: Die voraussichtliche Aufstellungen

Folgende Startformationen werden voraussichtlich beginnen:

Liechtenstein : B. Büchel - Göppel, Hofer, Rechsteiner, Wolfinger - Martin Büchel, Sele, Polverino, Salanovic, Meier - Hasler

: B. Büchel - Göppel, Hofer, Rechsteiner, Wolfinger - Martin Büchel, Sele, Polverino, Salanovic, Meier - Hasler Griechenland: Barkas - Koutris, Sokratis, Siovas, Bakakis - Samaris, Bouchalakis - Zeca, Fortounis, Bakasetas - Mitroglou

© getty

EM-Qualifikation 2020: Die Gruppe J im Überblick