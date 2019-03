EM-Qualifikation: England gegen Tschechien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Nationalmannschaften Englands und Tschechiens starten am heutigen Freitag in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2020. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Begegnungen im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Im ersten Spiel in der Gruppe A treffen heute sofort die wohl stärksten Mannschaften aufeinander - und England will seiner Favoritenrolle direkt gerecht werden.

England - Tschechien: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Spiel zwischen England und Tschechien in der EM-Qualifikation findet am heutigen Freitag um 20.45 Uhr statt. Austragungsort ist das Wembley Stadion in London.

England vs. Tschechien im TV und Livestream

Alle Qualifikationsspiele zur EM 2020 werden bei DAZN übertragen - ausgenommen die Partien der deutschen Mannschaft. Die Begegnung zwischen England und Tschechien wird beim Streamingdienst von Kommentator Jan Platte und Kommentator Benny Lauth begleitet.

Dabei habt ihr die Möglichkeit, jeden Monat das Abonnement zu kündigen.

England gegen Tschechien im Liveticker

Auch ohne Abonnement bei DAZN müsst ihr nicht auf die Partie verzichten: SPOX bietet euch einen umfangreichen Liveticker zum Qualifikationsspiel aus dem Londoner Wembley Stadion. So verpasst ihr keine Höhepunkte der Begegnung.

England vs. Tschechien: Historische Duelle

Das letzte direkte Duell zwischen England und Tschechien liegt schon über zehn Jahre zurück. Beim Freundschaftsspiel 2008 trennten sich die beiden Nationen unentschieden.

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 20.08.2008 Freundschaftsspiel England Tschechien 2:2 18.11.1998 Freundschaftsspiel England Tschechien 2:0 25.03.1992 Freundschaftsspiel Tschechien England 2:2 25.04.1990 Freundschaftsspiel England Tschechien 4:2 20.06.1982 WM in Spanien England Tschechien 2:0

EM-Qualifikation: Der Modus

Die EM-Qualifikation wird in zehn Gruppen ausgetragen. Die beiden Erstplatzierten einer jeden Gruppe qualifizieren sich für die Europameisterschaft 2020. Eine weitere Gelegenheit zur Teilnahme an der Endrunde bietet die Nations League: Aus jeder Leistungsklasse A bis D wird ein Teilnehmer für die EM ausgespielt. Sollte dieser bereits regulär qualifiziert sein, rückt die nächststärkere Mannschaft nach.

EM-Quali: Die Gruppe von England und Tschechien

In der Qualifikationsgruppe A gehen neben England und Tschechien auch der Kosovo, Montenegro und Bulgarien an den Start. Am ersten Spieltag messen sich außerdem Bulgarien und Montenegro, während der Kosovo erst am zweiten Spieltag gegen Bulgarien in den Wettbewerb einsteigt.

Der englische Spielplan in der EM-Quali