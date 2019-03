EM-Qualifikation diese Woche live im TV und Livestream

Die ersten Länderspiele des Jahres stehen bevor. Wer gegen wen spielt und wo ihr die Partien der EM-Qualifikation im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Alle Gruppensieger und Gruppenzweiten in der EM-Ausscheidung qualifizieren sich für die Endrunde, womit 20 der 24 EM-Tickets vergeben sind. Vom 26. bis 31. März 2020 werden die restlichen vier EM-Tickets ausgespielt.

Teilnehmer sind die jeweiligen Gruppensieger aus den Ligen A bis D der Nations League. Hat eines dieser Teams bereits über die reguläre Quali sein Ticket gelöst, rückt das jeweils nächstbeste Team nach. Damit spielt auch die schwächste Liga D einen EM-Starter aus.

EM-Qualifikation 2020: Die Partien im Überblick

Da die EM 2020 in zwölf verschiedenen Länder stattfinden wird, sind die Gastgeber nicht mehr automatisch für die Endrunde qualifiziert.

Datum Uhrzeit Heim Gast 21.03.2019 16 Uhr Kasachstan Schottland 21.03.2019 20.45 Uhr Belgien Russland 21.03.2019 20.45 Uhr Israel Slowenien 21.03.2019 20.45 Uhr Kroatien Aserbaidschan 21.03.2019 20.45 Uhr Niederlande Weißrussland 21.03.2019 20.45 Uhr Nordirland Estland 21.03.2019 20.45 Uhr Mazedonien Lettland 21.03.2019 20.45 Uhr Österreich Polen 21.03.2019 20.45 Uhr Slowakei Ungarn 21.03.2019 20.45 Uhr Zypern San Marino 22.03.2019 20.45 Uhr Albanien Türkei 22.03.2019 20.45 Uhr Andorra Island 22.03.2019 20.45 Uhr Bulgarien Montenegro 22.03.2019 20.45 Uhr England Tschechien 22.03.2019 20.45 Uhr Luxemburg Litauen 22.03.2019 20.45 Uhr Moldawien Frankreich 22.03.2019 20.45 Uhr Portugal Ukraine 23.03.2019 15 Uhr Georgien Schweiz 23.03.2019 18 Uhr Gibraltar Irland 23.03.2019 18 Uhr Malta Faröer Inseln 23.03.2019 18 Uhr Schweden Rumänien 23.03.2019 20.45 Uhr Bosnien-Herzegowina Armenien 23.03.2019 20.45 Uhr Italien Finnland 23.03.2019 20.45 Uhr Liechtenstein Griechenland 23.03.2019 20.45 Uhr Spanien Norwegen 24.03.2019 15 Uhr Kasachstan Russland 24.03.2019 15 Uhr Wales Slowakei 24.03.2019 18 Uhr Israel Österreich 24.03.2019 18 Uhr San Marino Schottland 24.03.2019 18 Uhr Ungarn Kroatien 24.03.2019 20.45 Uhr Niederlande Deutschland 24.03.2019 20.45 Uhr Nordirland Weißrussland 24.03.2019 20.45 Uhr Polen Lettland 24.03.2019 20.45 Uhr Slowenien Mazedonien 24.03.2019 20.45 Uhr Zypern Belgien

EM-Qualifikation im TV und Livestream

Die Partien der deutschen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation könnt ihr bei RTL verfolgen. Alle anderen Spiele gibt es live beim Streamingdienst DAZN zu verfolgen.

EM-Qualifikation im LIVE-TICKER

Alle Spiele der EM-Qualifikation könnt ihr im Liveticker von SPOX verfolgen. Neben den Quali-Spielen gibt es auch Liveticker zur Bundesliga, Champions League und noch vielen weiteren Events.

Hier geht es zum Liveticker-Angebot von SPOX.

Deutschland: Die nächsten Partien im Überblick

In diesem Jahr steht die Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 an. In der Gruppe trifft das DFB-Team auf die Niederlande, Weißrussland, Estland und Nordirland. Am 1. Dezember 2019 werden die Gruppen für die Endrunde ausgelost.

Datum Uhrzeit Gegner Ort Art 20.03.2019 20.45 Serbien Wolfsburg Freundschaftsspiel 24.03.2019 20.45 Niederlande Amsterdam EM-Qualifikation 08.06.2019 20.45 Weißrussland Baryssau EM-Qualifikation 11.06.2019 20.45 Estland Mainz EM-Qualifikation 06.09.2019 20.45 Niederlande Hamburg EM-Qualifikation 09.09.2019 20.45 Nordirland noch nicht bekannt EM-Qualifikation 09.10.2019 20.45 Argentinien Dortmund Freundschaftsspiel 13.10.2019 20.45 Estland noch nicht bekannt EM-Qualifikation 16.11.2019 20.45 Weißrussland Mönchengladbach EM-Qualifikation 19.11.2019 20.45 Nordirland Frankfurt EM-Qualifikation

EM 2020: Die Gastgeberstädte und die Stadien

Ursprünglich sollte die EM in 13 Städten ausgetragen werden, der Spielort in Brüssel wurde aber kurzfristig gestrichen, die zugeteilten Spiele wurden nach London verlegt. Jedes Stadion wird drei Gruppenspiele sowie ein Achtelfinal- oder Viertelfinalspiel ausrichten.

Land Stadt Stadion Sitzplätze Deutschland München Allianz Arena 69.344 Aserbaidschan Baku Nationalstadion 69.870 Italien Rom Olympiastadion 72.698 Russland St. Petersburg Krestowski-Stadion 69.501 Schottland Glasgow Hampden Park 52.500 Spanien Bilbao San Mames 50.000 Niederlande Amsterdam Johan-Cruyff-Arena 52.950 Irland Dublin Aviva Stadion 51.700 Rumänien Bukarest Arena Nationala 55.600 Ungarn Budapest Neues Nationalstadion 65.000 Dänemark Kopenhagen Parken 38.076 England London Wembley-Stadion 90.000

Die Gewinner der Europameisterschaften im Überblick

Die deutsche Nationalmannschaft konnte bereits drei Mal die Europameisterschaft gewinnen.