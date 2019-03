EM-Qualifikation: Deutschland gegen Niederlande heute live im TV, Livestream und Liveticker

Auch für die DFB-Elf beginnt am heutigen Sonntag die Mission EM 2020. In Gruppe C trifft die Mannschaft von Trainer Jogi Löw in ihrem ersten Spiel auf die Niederlage. SPOX gibt euch alle Informationen zur Partie sowie zur Übertragung in TV, Stream und Ticker.

Niederlande gegen Deutschland: Spielort, Anpfiff und Schiedsrichter

Die heutige Partie zwischen der Elftal und dem DFB-Team findet in der Johan Cruyff Arena in Amsterdam. Der Spielbeginn ist auf 20.45 Uhr terminiert.

Das Schiedsrichtergespann kommt aus Spanien:

Schiedsrichter : Gil Manzano

: Gil Manzano Assistenten : Nevado Rodriguez, Barbero Sevilla

: Nevado Rodriguez, Barbero Sevilla Vierter Offizieller: Martinez Munuera

Niederlande vs. Deutschland: Die Übertragung im TV und Livestream

Wie alle EM-Qualifikationsspiele mit deutscher Beteiligung wird auch diese Begegnung im Free-TV bei RTL zu sehen sein. Ab 20 Uhr starten die Vorberichte. Neben der Übertragung im TV, bietet RTL auch einen eigenen, kostenpflichtigen Livestream an. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet TVNow 4,99 Euro monatlich.

Moderation : Florian König

: Florian König Kommentar: Marco Hagemann

Alle nicht-deutschen Spiele werden in Deutschland bei DAZN gezeigt.

Niederlande - Deutschland: Das Spiel im Liveticker

Wer die Partie nicht am Fernsehgerät verfolgen kann, ist auf SPOX bestens aufgehoben. In unserem Liveticker verpasst ihr kein Highlight aus Amsterdam.

Niederlande vs. Deutschland: Vorschau

Schon zu Beginn der EM-Qualifikation wartet auf die deutsche Nationalmannschaft ein dicker Brocken. Nach den beiden enttäuschenden Resultaten gegen den Rivalen in der Nations League (0:3/2:2) besteht nun, 125 Tage nach dem letzten Aufeinandertreffen, die Chance zur Revanche für die Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw.

Oranje hat schon am Donnerstag einen sauberen Start in die Quali hingelegt. Gegen Weißrussland ließen Virgil van Dijk und Co. nichts anbrennen (4:0). Die DFB-Elf tat sich hingegen im Testspiel gegen Serbien (1:1) mit dem Verwerten von Torchancen schwer.

Die Bilanz in direkten Duellen der beiden Nationen spricht für die Mannschaft von Jogi Löw: 15 DFB-Siege stehen 16 Remis und 11 Holland-Erfolgen gegenüber.

Niederlande gegen Deutschland: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Beide Mannschaften können aller Voraussicht nach in Bestbesetzung antreten.

Niederlande : Cillessen - Dumfries, de Ligt, van Dijk, Blind - de Roon, F. de Jong, Wijnaldum - Promes, Depay, Babel

: Cillessen - Dumfries, de Ligt, van Dijk, Blind - de Roon, F. de Jong, Wijnaldum - Promes, Depay, Babel Deutschland: Neuer - Ginter, Süle, Rüdiger - Kehrer, Kimmich, T. Kroos, N. Schulz - Ti. Werner, Reus, L. Sané

EM-Qualifikation: Die Gruppe C im Überblick