EM-Qualifikation: Bulgarien gegen Montenegro heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am ersten Spieltag der EM-Qualifikation trifft Bulgarien heute in der Gruppe A auf Montenegro. Hier bei SPOX könnt ihr lesen, wo und wann das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgt werden kann.

Es ist ein Duell der Außenseiter, wenn Bulgarien heute Montenegro in Sofia empfängt. Umso wichtiger wird es für beide sein, sich gleich am ersten Spieltag in der Gruppe B gegen einen Gegner auf Augenhöhe durchzusetzen.

Bulgarien vs. Montenegro: Die Daten zum Spiel

Das Spiel Bulgarien gegen Montenegro findet im Stadion Vasil Levski (Sofia) statt. Anstoß ist im Gegensatz zu den anderen Spielen heute bereits um 18 Uhr. Das letzte Aufeinandertreffen zwischen beiden Teams gab es bei der EM-Qualifikation 2011 in Podgorica. Dort trennten sich die Länder mit einem 1:1-Unentschieden.

Bulgarien gegen Montenegro heute im TV und Livestream

Die Partie zwischen Bulgarien und Montenegro wird auf keinem Sender im Free-TV zu sehen sein. Dafür könnt ihr euch das Spiel ab 18 Uhr heute im Livestream bei DAZN zu Gemüte führen. Auch die anderen Begegnungen der Qualifikation zur Europameisterschaft könnt ihr alle live auf dem Streamingportal DAZN abrufen. Bis auf die Spiele der deutschen Nationalmannschaft hat sich DAZN die kompletten Übertragungsrechte für die Qualifikation zur EM 2020 gesichert.

Neben den Länderspielen hat der Streaming-Anbieter noch weiteren Livesport mit der schönsten Nebensache der Welt im Portfolio. Ausgewählte Partien der Champions League sowie der Premier League sind genauso wie alle Spiele der Europa League, Serie A, Primera Division und Ligue 1 abrufbar. Der erste Monat ist kostenlos, danach kostet ein Abo monatlich 9,99€.

Bulgarien vs. Montengro auch im Liveticker

Falls ihr das Spiel nicht sehen könnt, bleibt ihr hier auf SPOX trotzdem immer auf dem neuesten Stand. Denn das Spiel Bulgarien gegen Montenegro wird heute Abend auch hier im Liveticker begleitet. Auch die anderen Partien werden zeitgleich im Ticker betreut. Hier geht es zur Übersicht über alle heutigen Live-Partien auf SPOX.

Alle heutigen Quali-Spiele:

Anstoß Heim Gast Liveticker/Livestream 20.45 Uhr Andorra Island Liveticker/Livestream 20.45 Uhr Luxemburg Litauen Liveticker/Livestream 20.45 Uhr Moldawien Frankreich Liveticker/Livestream 20.45 Uhr Albanien Türkei Liveticker/Livestream 20.45 Uhr Portugal Ukraine Liveticker/Livestream 20.45 Uhr England Tschechien Liveticker/Livestream 18 Uhr Bulgarien Montenegro Liveticker/Livestream

EM-Qualifikation: Bulgarien mit Außenseiter-Chancen

Die Mannschaft von Coach Peter Hubchev hat in Gruppe A die Hoffnung auf die zwei Qualifikations-Plätze zur EM 2020. Mit Ivelin Popov, Anton Nedyalkov und Kristyan Malinov sind erfahrene Spieler im Team, die schon einige internationale Einsätze vorweisen können.

Trotzdem muss viel geschehen, damit die Mannschaft am Ende den Sprung in die Endrunde schafft. Schließlich werden den Bulgaren nur Außenseiter-Chancen in der Gruppe mit England und Tschechien eingeräumt.

Bulgarien und Montenegro: Die Gruppengegner

In der Gruppe A gibt es einige Anwärter für eine erfolgreiche Qualifikation. Allen voran ist England der haushohe Favorit auf den ersten Platz. Dahinter rechnet sich vor allem Tschechien gute Chancen aus.

Die Gruppe A in der Übersicht: