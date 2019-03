EM-Qualifikation: Bosnien gegen Griechenland heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zweiter EM-Quali-Spieltag in Gruppe J. Am heutigen Dienstag empfängt Bosnien die Auswahl aus Griechenland. SPOX gibt euch alle Infos zum Spiel sowie zur Übertragung im TV, Stream und Ticker.

Du willst die EM-Quali live mitverfolgen? Dann hol dir jetzt deinen kostenlosen DAZN-Probemonat.

Bosnien - Griechenland: Austragungsort und Spielbeginn

Austragungsort der Begegnung ist das 16.600 Zuschauer fassende Bilino Polje in Zenica. Angepfiffen wird die Partie voraussichtlich um 20.45 Uhr.

Bosnien gegen Griechenland: Wo wird das Spiel im TV und Livestream übertragen?

Die Partie wird nicht im Free-TV gezeigt. Stattdessen überträgt DAZN das Spiel ab 20.45 Uhr live und in voller Länge.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Sport-Streamingdienst, der nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats lediglich 9,99 Euro im Monat kostet und dabei jederzeit kündbar ist. Neben der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 zeigt DAZN auch weiteren Spitzenfußball, wie die Champions League, die Europa League und die Top-Ligen Europas, die NBA, NFL, NHL und MLB sowie Tennis, Darts, Motorsport, Handball, Hockey und UFC.

Bosnien vs. Griechenland: Übertragung im Liveticker

Wer kein DAZN-Abo besitzt kann die Partie bei uns im SPOX-Liveticker mitverfolgen.

Bosnien gegen Griechenland: Die Vorschau

Bosnien tat sich gegen äußerst defensiv agierende Armenier am vergangenen Freitag äußerst schwer und benötigte ein Standard-Tor, um in Führung zu gehen. Nach 90 Minuten stand zwar am Ende ein eigentlich souveräner 2:1-Sieg auf der Anzeigetafel, mit spielerischer Finesse konnten die Männer von Robert Prosinecki aber nicht überzeugen.

Auch die Griechen konnten ihr erstes Spiel mit 2:0 gegen Liechtenstein gewinnen. Ein Pflichtsieg zum Auftakt, der definitiv zu erwarten war. Gegen die Bosnier müssen die Griechen nun auf mehrere wichtige Stammkräfte verzichten. Unter anderem fehlen Kostas Manolas und Top-Stürmer Konstantinos Mitroglou, was einen Auswärtserfolg gegen starke Bosnier erschweren wird.

Bosnien - Griechenland: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bosnien : Sehic - Kolasinac, Bicakcic, Zukanovic, Todorovic - Krunic, Pjanic, Besic - Zakaric, Dzeko, Visca.

: Sehic - Kolasinac, Bicakcic, Zukanovic, Todorovic - Krunic, Pjanic, Besic - Zakaric, Dzeko, Visca. Griechenland: Vlachodimos - Koutris, Siovas, Sokratis, Bakakis - Samaris, Zeca - Bakasetas, Fortounis, Masouras - Donis.

EM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe J

Griechenland, Italien und Bosnien konnten alle ihre Auftaktspiele gewinnen und stehen daher punktgleich an der Tabellenspitze.