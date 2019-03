EM-Qualifikation 2020 - Spiele heute live: England, Portugal, Frankreich und Türkei im Einsatz

Nach dem gestrigen Start in die EM-Qualifikation 2020 legen heute die nächsten Teams los. Mit England, Frankreich und Portugal starten am heutigen Freitag weitere absolute Top-Teams in die Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Jahr. Alles was ihr zu den Spielen wissen müsst und wo ihr sie live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

EM-Qualifikation 2020: Die Partien am heutigen Freitag im Überblick

Insgesamt sieben Partien finden am heutigen Freitagabend statt. Den Anfang machen um 18 Uhr die Bulgaren, die Montenegro empfangen. Neben den Top-Teams Frankreich, England und Portugal ist der Blick heute Abend vor allem auf die Partie zwischen Albanien und der Türkei gerichtet.

Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft 18 Uhr Bulgarien Montenegro 20.45 Uhr England Tschechien 20.45 Uhr Portugal Ukraine 20.45 Uhr Albanien Türkei 20.45 Uhr Moldawien Frankreich 20.45 Uhr Luxemburg Litauen 20.45 Uhr Andorra Island

EM-Qualifikation 2020: Wo werden die Spiele übertragen?

Die komplette Live-Übertragung übernimmt am heutigen Abend der Streamingdienst DAZN. Der Streamingdienst zeigt die Partien von England, Frankreich, Portugal und der Türkei in voller Länge und im Re-Live nach Abpfiff.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Sportstreamingdienst. Nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats kostet das "Netflix des Sports" lediglich 9,99 Euro im Monat und ist dabei an jedem Monatsende bei Unzufriedenheit kündbar. Neben der Übertragung eines Großteils der EM-Qualifikationsspiele zeigt DAZN auch weiteren Spitzenfußball, wie Champions- und Europa Leaue, Premier League oder Primera Division, eine breite Palette an US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Darts, Handball, Hockey oder UFC. Für jeden Sportfan ist etwas dabei.

EM-Qualifikation 2020: Die Übertragung im Liveticker

Auch bei SPOX wird man die Spiele live mitverfolgen können. In unserem Liveticker verpasst ihr nichts. Es gibt einen Konferenz-Ticker sowie einzelne Ticker für die Topspiele.