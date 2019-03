EM-Qualifikation heute live: Kroatien gegen Aserbaidschan im TV, Livestream und Liveticker

Am ersten Spieltag der EM-Qualifikation in der Gruppe E empfängt Vize-Weltmeister Kroatien das Team aus Aserbaidschan. Hier bei SPOX könnt ihr lesen, wo und wann das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgt werden kann.

Auch der Vizeweltmeister beginnt heute die Reise zur Endrunde der Europameisterschaft 2020. Im ersten Spiel geht es für Kroatien gegen Underdog Aserbaidschan. Auf den ersten Blick kein Problem für die kampf- und spielstarke Mannschaft rund um Luka Modric. Doch unterschätzen sollte man den Gegner nicht.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Kroatien vs. Aserbaidschan im TV und Livestream

Sämtliche Matches aus der Gruppe E werden LIVE beim Streamingdienst DAZN angeboten. Damit könnt ihr auch heute die Partie zwischen Kroatien und Aserbaidschan ab 20.45 Uhr im Livestream verfolgen. Im frei empfangbaren Fernsehen ist die Begegnung dagegen nicht zu sehen.

Posted by SPOX.com

EM-Quali: Kroatien vs. Aserbaidschan im Liveticker

Zusätzlich zum Streaming-Angebot gibt es die Partien der EM-Qualifikation auch hier bei SPOX im Liveticker. Dort verpasst ihr keine Szene aus dem Spiel des Vize-Weltmeisters gegen Außenseiter Aserbaidschan.

Kroatien nach der WM im Fußball-Himmel

Das Jahr 2018 war das erfolgreichste in der kroatischen Fußball-Geschichte. Die Mannschaft um Star Luka Modric hätte wohl selbst nicht damit gerechnet, in das Finale der Weltmeisterschaft in Russland einzuziehen. Coach Zlatko Dalic hat damit eine Euphorie in Kroatien ausgelöst, die sich bei der EM 2020 fortsetzen soll. Nach wie vor sind die Größen wie Modric, Ivan Rakitic, Dejan Lovren oder Ante Rebic dabei, um das Märchen der Weltmeisterschaft zu wiederholen.

EM-Qualifikation: Die Spiele der Kroaten:

Datum Heim Gast 21/03/2019 - 20:45 Kroatien Aserbaidschan 24/03/2019 - 18:00 Ungarn Kroatien 08/06/2019 - 15:00 Kroatien Wales 06/09/2019 - 20:45 Slowakei Kroatien 09/09/2019 - 18:00 Aserbaidschan Kroatien 10/10/2019 - 20:45 Kroatien Ungarn 13/10/2019 - 20:45 Wales Kroatien 16/11/2019 - 20:45 Kroatien Slowakei

EM 2020: Aserbaidschan einer der Gastgeber

Auch wenn die Chancen für Aserbaidschan auf einen der beiden direkten Qualifikations-Plätze sehr gering sind, ist die Motivation für den Außenseiter höher als je zuvor. Denn egal wie die Mannschaft abschneidet, wird das Land eines von zwölf Austragungsorten für die Europameisterschaft sein und somit mindestens drei Gruppenspiele sowie ein Achtel- oder Viertelfinalspiel ausrichten.

Alle Stadien der EM 2020:

Land Stadt Stadion Sitzplätze Deutschland München Allianz Arena 69.344 Aserbaidschan Baku Nationalstadion 69.870 Italien Rom Olympiastadion 72.698 Russland St. Petersburg Krestowski-Stadion 69.501 Schottland Glasgow Hampden Park 52.500 Spanien Bilbao San Mames 50.000 Niederlande Amsterdam Johan-Cruyff-Arena 52.950 Irland Dublin Aviva Stadion 51.700 Rumänien Bukarest Arena Nationala 55.600 Ungarn Budapest Neues Nationalstadion 65.000 Dänemark Kopenhagen Parken 38.076 England London Wembley-Stadion 90.000

Euro 2020: Die Qualifikation in der Gruppe E

Auch wenn Kroatien der klare Favorit ist, hat es die Gruppe E durchaus in sich. Mit Wales ist der Halbfinalist der EM von 2016 in der Gruppe vertreten und auch die Slowakei ist mit Größen wie Marek Hamsik und Milan Skriniar gut besetzt.

Die Gruppe E im Überblick: