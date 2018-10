UEFA Nations League: Rumänien gegen Serbien heute im Livestream verfolgen

Am heutigen Sonntagnachmittag trifft in der UEFA Nations League Serbien auf Rumänien. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Duell zwischen Serbien und Rumänien im Livestream sehen könnt.

Wo und wann findet die Partie Rumänien gegen Serbien statt?

Serbien muss am 4. Spieltag der UEFA Nations League nach Rumänien reisen. Anpfiff ist um 15.00 Uhr in der Arena Națională in Bukarest.

Rumänien gegen Serbien: Livestream und live auf DAZN

Nachdem DAZN sich die Rechte an der UEFA Nations League sichern konnte, zeigt der Streamingdienst alle Spiele ohne deutsche Beteiligung. Die Übertragung startet live um 15.00 Uhr.

Wer keine Möglichkeit hat die Partie live zu sehen, kann das Geschehen auch im Liveticker verfolgen.

Wie verlief die UEFA Nations League bisher für Rumänien und Serbien?

Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im September endete das Spiel mit 2:2. In der Gruppe 4 der Liga C steht Serbien noch an der Spitze, direkt gefolgt von Rumänien.

Serbien konnte alle bisherigen Qualifikationsspiele, bis auf das Unentschieden gegen Rumänien, gewinnen.

Rumänen musste sich nicht nur gegen Serbien, sondern auch gegen Montenegro (0:0) mit einem Unentschieden zufrieden geben. Um an die Tabellenspitze gelangen zu können, müssen die Rumänen heute unbedingt einen Sieg einfahren.

Tabelle der Gruppe 4 der Liga C