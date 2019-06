EM-Qualifikation: Deutschland gegen Estland heute im LIVE-TICKER

In der Qualifikation für die EM 2020 will die DFB-Elf gegen Außenseiter Estland im dritten Spiel den dritten Sieg einfahren und damit die Tabellenführung verteidigen. Bei SPOX könnt ihr die Partie im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Deutschland gegen Estland im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Das Spiel wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

vor Beginn: Sitzt Timo Werner erneut nur auf der Bank? "Ich finde es nicht korrekt, daraus ein riesiges Thema zu machen und Timo so zu titulieren, dass er jetzt durchfällt", hatte Sorg kritisiert. Werner sei weiterhin "ein fester Bestandteil der Mannschaft".

Vor Beginn: Wie schon gegen Weißrussland wird Co-Trainer Sorg die Geschicke an der Seitenlinie leiten. Joachim Löw wird die Partie von daheim verfolgen. "Wir haben genauso großes Vertrauen in ihn wie wir es in Jogi haben", sagte Julian Draxler.

Deutschland gegen Estland heute live: Mögliche Aufstellungen

Die beiden Trainer werden ihre Aufstellungen rund eine Stunde vor Spielbeginn bekannt geben. So könnten die beiden Teams auflaufen:

Deutschland: Neuer - Tah, Ginter, Süle - Kehrer, Kimmich, Gündogan, Schulz - Draxler, Reus, Sane

Neuer - Tah, Ginter, Süle - Kehrer, Kimmich, Gündogan, Schulz - Draxler, Reus, Sane Estland: Lepmets - Kallaste, Teniste, Vihmann, Mets, Pikk - Zenjov, Dmitrijev, Käit, Sinyavskiy - Sappinen

DFB-Team - Estland heute live: Vorschau

Die deutsche Mannschaft kann durch einen Sieg heute ihre weiße Weste bewahren. Im ersten Quali-Spiel zur EM 2020 schlug man die Niederlande mit 3:2, zuletzt gelang ein 2:0 gegen Weißrussland.

Deutschland gegen Estland heute im TV und Livestream sehen

Alle Qualifikationsspiele der deutschen Mannschaft für die EM 2020 gibt es beim Free-TV-Sender RTL zu sehen. Die Übertragung startet heute Abend um 20.15 Uhr, im Anschluss an das Spiel werden Highlights der wichtigsten restlichen Qualifikationsspiele des Abends gezeigt.

Wer die übrigen Spiele ohne deutsche Beteiligung live und in voller Länge sehen will, greift am besten auf den Streaming-Dienst DAZN zurück. Durch den kostenlosen Probemonat kann man dort alle Partien ohne deutsche Beteiligung live oder on demand anschauen.

RTL bietet parallel zur TV-Übertragung auch einen kostenpflichtigen Stream auf TVnow an.

Deutschland gegen Estland: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Die Partie wird heute um 20.45 Uhr in Mainz angepfiffen, folgendes türkisches Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Ali Palabiyik

Ali Palabiyik Assistenten: Kemal Yilmaz, Serkan Olguncan

Kemal Yilmaz, Serkan Olguncan Vierter Offizieller: Halil Umit Meler

© getty

EM-Qualifikation: Die deutsche Gruppe C

Vor diesem Spieltag steht die deutsche Mannschaft nur auf Platz zwei, was allerdings auch daran liegt, dass das DFB-Team ein Spiel weniger absolviert hat als Nordirland.

Pl. Nation Sp. S U N Tore Diff. Pkte. 1 Nordirland 3 3 0 0 6:2 4 9 2 Deutschland 2 2 0 0 5:2 3 6 3 Niederlande 2 1 0 1 6:3 3 3 4 Estland 2 0 0 2 1:4 -3 0 5 Weißrussland 3 0 0 3 1:8 -7 0

EM-Qualifikation: Der Spielplan des DFB-Teams

Spätestens Ende November steht fest, ob sich Deutschland für die EM 2020 qualifiziert hat. Die Auslosung findet dann am 2. Dezember statt.