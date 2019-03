Juventus Turin in Sorge: Ronaldo mit Verletzung am Beugemuskel

Bei Italiens Rekordmeister Juventus Turin herrscht Sorge um Superstar Cristiano Ronaldo: Der fünfmalige Weltfußballer wurde beim 1:1 (1:1) des Titelverteidigers Portugal gegen Serbien am 2. Spieltag der EM-Qualifikation mit einer Verletzung des Beugemuskels ausgewechselt.

Juve setzte sich mit den Ärzten der portugiesischen Nationalmannschaft in Verbindung. Ronaldo unterzog sich am Dienstag in Portugal Untersuchungen, sein Klub berichtete anschließend in einer Stellungnahme von einer "leichteren Verletzung." Die Entwicklung werde nun genau überwacht und dann entschieden, wann er wieder voll belastet werden kann.

CR7 hatte sich kurz nach dem Spiel zuversichtlich gezeigt. "Ich kenne meinen Körper, und bin nicht besorgt. Ich bin ruhig, denn ich weiß, dass ich in maximal zwei Wochen wieder in Ordnung sein werde. Das geschieht im Fußball", wurde der Portugiese von der Gazzetta dello Sport zitiert.

World Fame 100: Das sind die berühmtesten Sportler der Welt © getty 1/28 Zum vierten Mal in Folge kürt der amerikanische Sportmedienkonzern ESPN die 100 berühmtesten Sportler der Welt. Dabei sind drei Faktoren ausschlaggebend dafür, wie berühmt man als Sportler ist. © getty 2/28 Zum einen der "Search Score", der auf einer Skala von 1 bis 100 veranschaulicht, wie oft der Sportler im Jahr 2018 über Google gesucht wurde. Der zweite Faktor ist der Wert der Werbeverträge in Dollar. Der dritte Faktor sind die Social-Media-Follower. © getty 3/28 Die Berühmtheit von 800 Sportlern aus 78 Ländern will ESPN anhand dieser drei Faktoren und einer Formel gemessen haben. Die Top 25 im Überblick. © getty 4/28 Platz 25: Rory McIlroy (Golf, Nordirland) - Search Score: 3 - Werbeverträge: 34 Millionen Dollar - Follower: 3,2 Millionen © getty 5/28 Platz 24: Shaun White (Snowboard, USA) - Search Score: 32 - Werbeverträge: 27 Millionen Dollar - Follower: 2,3 Millionen © getty 6/28 Platz 23: Thomas Müller (Fußball, Deutschland) - Search Score: 3 - Werbeverträge: 30 Millionen Dollar - Follower: 9,2 Millionen © getty 7/28 Platz 22: Suresh Raina (Cricket, Indien) - Search Score: 1 - Werbeverträge: 20 Millionen Dollar - Follower: 15,3 Millionen © getty 8/28 Platz 21: Lewis Hamilton (Formel 1, England) - Search Score: 3 - Werbeverträge: 33 Millionen Dollar - Follower: 8,7 Millionen © getty 9/28 Platz 20: Novak Djokovic (Tennis, Serbien) - Search Score: 21 - Werbeverträge: 22 Millionen Dollar - Follower: 8,5 Millionen © getty 10/28 Platz 19: Mesut Özil (Fußball, Deutschland) - Search Score: 15 - Werbeverträge: 6,5 Millionen Dollar - Follower: 30,9 Millionen © getty 11/28 Platz 18: Yuvraj Singh (Cricket, Indien) - Search Score: 1 - Werbeverträge: 31 Millionen Dollar - Follower: 14,5 Millionen © getty 12/28 Platz 17: Serena Williams (Tennis, USA) - Search Score: 37 - Werbeverträge: 18,11 Millionen Dollar - Follower: 10,8 Millionen © getty 13/28 Platz 16: Antoine Griezmann (Fußball, Frankreich) - Search Score: 20 - Werbeverträge: 23 Millionen Dollar - Follower: 22,6 Millionen © getty 14/28 Platz 15: Khabib Nurmagomedov (MMA, Russland) - Search Score: 100 - Werbeverträge: 3,9 Millionen Dollar - Follower: 13,4 Millionen © getty 15/28 Platz 14: Kylian Mbappe (Fußball, Frankreich) - Search Score: 32 - Werbeverträge: 18,87 Millionen Dollar - Follower: 23,5 Millionen © getty 16/28 Platz 13: MS Dhoni (Cricket, Indien) - Search Score: 5 - Werbeverträge: 28 Millionen Dollar - Follower: 20,5 Millionen © getty 17/28 Platz 12: Paul Pogba (Fußball, Frankreich) - Search Score: 15 - Werbeverträge: 32 Millionen Dollar - Follower: 30,7 Millionen © getty 18/28 Platz 11: Kevin Durant (Basektball, USA) - Search Score: 9 - Werbeverträge: 32 Millionen Dollar - Follower: 17,4 Millionen © getty 19/28 Platz 10: Tiger Woods (Golf, USA) - Search Score: 20 - Werbeverträge: 42 Millionen Dollar - Follower: 6,4 Millionen © getty 20/28 Platz 9: Stephen Curry (Basketball, USA) - Search Score: 12 - Werbeverträge: 42 Millionen Dollar - Follower: 23 Millionen © getty 21/28 Platz 8: Rafael Nadal (Tennis, Spanien) - Search Score: 40 - Werbeverträge: 29,3 Millionen Dollar - Follower: 15,6 Millionen © getty 22/28 Platz 7: Virat Kohli (Cricket, Indien) - Search Score: 25 - Werbeverträge: 20 Millionen Dollar - Follower: 37,1 Millionen © getty 23/28 Platz 6: Roger Federer (Tennis, Schweiz) - Search Score: 23 - Werbeverträge: 41,5 Millionen Dollar - Follower: 14,5 Millionen © getty 24/28 Platz 5: Conor McGregor (MMA, Irland) - Search Score: 100 - Werbeverträge: 15 Millionen Dollar - Follower: 29,7 Millionen © getty 25/28 Platz 4: Neymar (Fußball, Brasilien) - Search Score: 55 - Werbeverträge: 19 Millionen Dollar - Follower: 107,2 Millionen © getty 26/28 Platz 3: Lionel Messi (Fußball, Argentinien) - Search Score: 54 - Werbeverträge: 28 Millionen Dollar - Follower: 103,1 Millionen © getty 27/28 Platz 2: LeBron James (Basketball, USA) - Search Score: 47 - Werbeverträge: 52 Millionen Dollar - Follower: 45,3 Millionen © getty 28/28 Platz 1: Cristiano Ronaldo (Fußball, Portugal) - Search Score: 100 - Werbeverträge: 37 Millionen Dollar - Follower: 148 Millionen

Zum letzten Mal hatte sich Ronaldo ernsthaft im Finale der EURO 2016 verletzt. Damals musste er wegen einer Verletzung am linken Knie ausgewechselt werden, trotzdem errang Portugal im Stade de France von St. Denis den Titel gegen Gastgeber Frankreich.