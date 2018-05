EM 2020 in München: Alle Infos, Termine, Spielplan, Gruppengegner

Championship Aston Villa -

Die UEFA hat die Termine der Europameisterschaft 2020 bekanntgegeben. In Deutschland finden in München insgesamt vier Spiele statt. Hier gibt es alle Infos zu den Partien in München.

Das Exekutivkomitee der UEFA verabschiedete am 24. Mai den Spielplan für die EM 2020, die in Europa in insgesamt zwölf Ländern ausgetragen wird.

EM 2020: Wie viele Spiele werden in München ausgetragen?

In München werden insgesamt vier Spiele der EM 2020 ausgetragen. Dazu gehören drei Spiele der Vorrundengruppe F, dazu kommt ein Viertelfinale.

Sollte sich Deutschland für die EM 2020 qualifizieren, würde sie zwei Heimspiele in München absolvieren. Im Viertelfinale hätte Deutschland aber keine Heimspiel-Garantie mehr.

Stadtpartner von München in der Gruppe F ist Budapest. Sollte sich Ungarn ebenfalls qualifizieren, wäre Ungarn damit auf jeden Fall ein Gruppengegner Deutschlands.

EM 2020: Wann finden die Spiele in München statt?

Datum Vorrundenspiel 16. Juni 2020 Vorrundenspiel 20. Juni 2020 Vorrundenspiel 24. Juni 2020 Viertelfinale 3. Juli 2020, 21 Uhr

In welchem Stadion wird in München gespielt?

In München wird in der Allianz Arena gespielt. Die Spielstätte des FC Bayern wurde am 30. Mai 2005 eröffnet und bietet bei internationalen Spielen 67.000 Zuschauern Platz.

Warum wird bei der EM 2020 in München gespielt?

Der DFB konnte sich im Vorfeld der EM mit einer Stadt bewerben. Neben München stand dabei auch Berlin und das dortige Olympiastadion zur Debatte. In einer internen Abstimmung des DFB-Präsidiums setzte sich München gegen Berlin durch.