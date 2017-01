Bremen will Austragungsort bei EM werden

Samstag, 21.01.2017

"Nachdem wir aus nicht nachvollziehbaren Gründen 2006 bei der WM nicht berücksichtigt worden sind, hoffen wir jetzt, 2024 dabei sein zu können", sagte. Fraglich ist, wie groß angesichts des schwelenden Rechtsstreits zwischen der DFL und der Stadt Bremen die Chancen fürs Weserstadion als Austragungsstätte wären.

Die Stadt Bremen stellt der DFL die zusätzlichen Kosten für Polizeieinsätze bei sogenannten Risikospielen von Bundesligist SV Werder in Rechnung. Der DFB hatte deshalb Bremen bereits die Ausrichtung eines Länderspiels der Nationalmannschaft gegen Gibraltar im November 2014 entzogen.

Die EM 2024 soll in zehn Stadion stattfinden. Bis Anfang März können sich Städte bzw. Stadionbetreiber mit ihren Arenen als Standort für das Turnier bewerben. Am 15. September 2017 will der DFB die Austragungsorte festlegen. Erst ein Jahr später bestimmt die UEFA den EM-Ausrichter 2024.

