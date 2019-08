Waldhof Mannheim gegen TSV 1860 München heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Der SV Waldhof Mannheim bekommt es heute zum Abschluss des 4. Spieltags mit dem TSV 1860 München zu tun. SPOX erklärt Euch, wo es das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker gibt.

Der 4. Spieltag ist so gut wie überstanden. 18 der 20 Teams aus Liga drei haben ihren Job bereits getan. Heute kommt es mit der Begegnung zwischen Mannheim und 1860 zum Montagsspiel.

Waldhof Mannheim gegen TSV 1860 München: Anpfiff und Spielstätte

Die Partie zwischen den beiden Mannschaften wird im Carl-Benz-Stadion in Mannheim ausgetragen. Das Stadion bietet 25.667 Zuschauern Platz und ist seit 1994 die Heimstätte der Schwaben. Anstoß ist heute um 19 Uhr.

Waldhof Mannheim gegen TSV 1860 München live im TV und livestream

Auch am 4. Spieltag der 3. Liga hat sich an den Übertragungsrechten nichts geändert. Magenta Sport zeigt alle Spiele live im Pay-TV und bei sich im Livestream, der ebenfalls kostenpflichtig ist.

Waldhof Mannheim gegen TSV 1860 München live im Ticker

Selbstverständlich steht Euch auch beim heutigen Duell der SPOX-Liveticker zur Verfügung, mit dem Ihr jede Sekunde live miterlebt und nichts verpasst.

Waldhof Mannheim gegen TSV 1860 München: Die Partie im Überblick

Drei Spiele haben die Teams bereits absolviert und nachdem der Start in die Saison nun geschafft ist, geht es darum sich auf einem den Ambitionen entsprechenden Tabellenplatz festzusetzen.

Für Liga-Neuling Mannheim geht es heute darum, den ersten Dreier einzufahren. Die Bilanz aus drei Spielen: Drei Unentschieden. Zuletzt im 1:1 gegen Aufstiegsaspirant FC Magdeburg.

Die Münchner Löwen haben bereits in der englischen Woche wieder in die Spur gefunden. Nachdem das Team um Daniel Bierofka den ersten Sieg gegen Zwickau feiern durfte, will die Mannschaft jetzt natürlich an diesen Erfolg anknüpfen und weitere Tabellenplätze gutmachen.

3. Liga: Der 4. Spieltag im Überblick

Einige Kracher des 4. Spieltags sind schon rum. Unter anderem das 3:0 im Bayern-Derby zwischen Ingolstadt und Würzburg.