Sonnenhof Großaspach gegen KFC Uerdingen heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Am 4. Spieltag der 3. Liga kommt es zur Begegnung zwischen Sonnenhof Großaspach und dem KFC Uerdingen. Wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Sonnenhof Großaspach gegen KFC Uerdingen: Wo und wann findet die Partie der 3. Liga statt?

Gekickt wird heute in der Mechatronik Arena in Aspach. Das Stadion bietet Platz für 10.001 Fans und ist seit 2011 die Heimstätte der Großaspacher. Angestoßen wird um 14 Uhr.

Sonnenhof Großaspach gegen KFC Uerdingen heute live im TV und Livestream

Die Telekom hat auch in der Saison 2019/20 die Übertragungsrechte an allen Spielen der 3. Liga. Aspach gegen Uerdingen seht Ihr also exklusiv beim Pay-TV-Sender Magenta Sport.

Auf magentasport.de könnt Ihr das Match aber auch genauso gut im Online-Stream verfolgen. Seit diesem Jahr bietet Magenta Sport sogar eine Konferenz mit allen gleichzeitig laufenden Spielen an.

Sonnenhof Großaspach gegen KFC Uerdingen: 3. Liga im Ticker

Auch wenn Ihr keine Möglichkeit habt, das Spiel im TV oder Stream zu sehen, gibt es eine Alternative, denn SPOX tickert jede Spielszene live im SPOX-Ticker.

Sonnenhof Großaspach gegen KFC Uerdingen: Voraussichtliche Aufstellungen

Beim KFC stand es beim letzten Spiel gegen Unterhaching schon zur Halbzeit 2:2. Dabei kassierte Assani Lukimya in der 39. Minute einen Platzverweis. Dass in der zweiten Hälfte kein Tor mehr gefallen ist, dürfte die Uerdinger zumindest nicht geärgert haben.

Großaspach überraschte im Spiel gegen die Würzburger Kickers mit einem 3:0-Erfolg und konnte den ersten Sieg der Saison einfahren.

Und so könnten die Mannschaften spielen:

Großaspach : Reule - Poggenberg, Burger, Leist, Bösel - Behounek, Bem, Vitzthum, Jüllich - Hottmann, Imbongo

: Reule - Poggenberg, Burger, Leist, Bösel - Behounek, Bem, Vitzthum, Jüllich - Hottmann, Imbongo Uerdingen: Königshofer - Großkreutz, Maxso, Dorda, Guenouche - Mbom, Rodriguez, Pflücke, Gündüz, Barry - Evina

3. Liga: Der 4. Spieltag im Überblick

Am 4. Spieltag der 3. Liga stehen einige interessante Partien an. Am Freitag setzte sich bereits Ingolstadt mit 3:0 gegen Würzburg durch.