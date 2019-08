Preußen Münster gegen den 1. FC Kaiserslautern heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Preußen Münster trifft am heutigen Samstag auf den 1. FC Kaiserslautern. SPOX erklärt Euch, wo Ihr das Spiel des 4. Spieltags live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Preußen Münster gegen Kaiserslautern: Anstoß und Austragungsort

Das heutige Spiel wird im Preußenstadion ausgetragen. In die Arena der Münsteraner passen 15.050 Zuschauer. Anstoß wird um 14 Uhr sein.

Preußen Münster gegen Kaiserslautern: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Die Telekom besitzt die Rechte an allen Spielen der 3.-Liga-Saison 2019/20. Münster gegen Lautern seht Ihr also exklusiv auf Magenta Sport.

Die Internet-Freunde unter Euch können das Spiel ebenso mit dem Magenta-Sport-Livestream auf magentasport.de aufs internetfähige Gerät streamen.

Preußen Münster gegen Kaiserslautern live im Ticker

Auch dieses Drittliga-Duell heute bekommt Ihr selbstverständlich im SPOX-Liveticker in Echtzeit aufs Endgerät. Dort könnt Ihr alle Szenen live nachlesen und verpasst absolut keine Aktion.

© getty

Preußen Münster gegen Kaiserslautern: Voraussichtliche Aufstellungen

Am vergangenen Spieltag gelang dem FCK nur ein 0:0-Unentschieden gegen Ingolstadt. Heute in Münster wollen die Pfälzer wieder mehr als nur ein Pünktchen einfahren.

Auch die Münsteraner hoffen auf ein besseres Ergebnis, der Klub verlor zuletzt am Mittwoch mit 0:2 in Duisburg.

Und das sind die voraussichtlichen Aufstellungen:

Preußen Münster: Niehues - Heidemann, Scherder, Kittner, Schauerte - Brandenburger, Wagner, Cueto, Pires-Rodrigues, Özcan - Dadashov

Niehues - Heidemann, Scherder, Kittner, Schauerte - Brandenburger, Wagner, Cueto, Pires-Rodrigues, Özcan - Dadashov Kaiserslautern: Grill - Schad, Sickinger, Matuwila, Hercher - Bachmann, Hemlein, Starke, Kühlwetter, Pick - Thiele

3. Liga: Der 4. Spieltag im Überblick

Am 4. Spieltag der 3. Liga stehen einige interessante Partien an. Am Freitag setzte sich bereits Ingolstadt mit 3:0 gegen Würzburg durch.