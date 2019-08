Heute LIVE: SV Meppen - 1. FC Magdeburg im TV, Stream und Liveticker

In der 3. Liga steht heute der vierte Spieltag an. Wie Ihr die Partie SV Meppen gegen 1. FC Magdeburg LIVE im TV, Stream und Liveticker verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

Der SV Meppen gewann am 3. Spieltag 4:2 gegen den Chemnitzer FC, während der 1. FC Magdeburg sich die Punkte mit Waldhof Mannheim teilte (1:1).

3. Liga: SV Meppen gegen 1. FC Magdeburg: Spieldatum und -ort

Anstoß der Partie ist am heutigen Samstag, dem 3. August, um 14 Uhr.

Stattfinden wird das Spiel in der Hänsch-Arena zu Meppen. In der traditionsreichen Arena trägt der SV Meppen bereits seit den 1920er-Jahren seine Heimspiele aus.

SV Meppen - 1. FC Magdeburg: So verfolgt Ihr das Spiel LIVE im TV und Stream

Die Übertragungsrechte des Spiels liegen, wie bei allen Spielen der 3. Liga auch, bei der Telekom. Wollt Ihr das Spiel also live verfolgen, benötigt Ihr das Bezahl-Abo - MagentaSport.

Auch beim Streaming müsst Ihr auf MagentaSport zurückgreifen. Eine frei empfangbare Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen, gibt es nicht.

SV Meppen - 1. FC Magdeburg: Der Liveticker

Natürlich gibt es zur Drittliga-Partie der Meppener gegen den FC Magdeburg einen Liveticker von uns. Ihr findet ihn hier.

Ihr wollt auch bei den anderen Spielen kein Tor verpassen? Kein Problem mit unserem Konferenz-Liveticker.

3. Liga: So stehen der SV Meppen und der 1. FC Magdeburg im Moment da

Der SV Meppen hat nach drei Spieltagen eine ausgeglichene Bilanz (1/1/1). Der Niederlage zu Hause gegen Zwickau am ersten Spieltag (0:2) folgte ein Unentschieden in Mannheim (1:1). Am vergangenen Spieltag punkteten die Meppener dann das erste Mal dreifach, der Chemnitzer FC wurde 4:2 geschlagen.

Nicht so ausgeglichen ging es bisher beim 1. FC Mageburg zu (0/2/1). Der Absteiger aus der 2. Liga verlor sein Auftaktspiel vor heimischer Kulisse gegen die Eintracht aus Braunschweig 2:4, es folgten zwei Unentschieden gegen Zwickau (0:0) und Waldhof Mannheim (1:1).

Der Vergleich:

Team Platzierung Punkte Tore SV Meppen 9. 4 4:4 1. FC Magdeburg 18. 2 3:5

SV Meppen gegen 1. FC Magdeburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Komenda, Puttkammer, Amin - Piossek, Egerer - Guder, Tankulic, Kremer - Undav

1. FC Magdeburg: Brunst - Ernst, J. Gjasula, Koglin, Perthel - Preißinger, Laprevotte - Costly, Kvesic, Bertram - Beck

© getty

SV Meppen - 1. FC Magdeburg: Alle bisherigen Begegnungen in der Übersicht

Bereits in der Saison 2017/18 trafen die beiden Teams in der 3. Liga aufeinander. Zwei weitere Duelle gab es 2011/12 in der Regionalliga Nord.