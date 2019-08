FC Bayern München II gegen Chemnitzer FC: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag empfängt die zweite Mannschaft des FC Bayern München den Chemnitzer FC. SPOX zeigt Euch, wo und wann ihr die Drittliga-Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Während Aufsteiger FC Bayern München II bereits zwei Siege einfahren konnte, steht der Chemnitzer FC mit lediglich zwei Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz.

FC Bayern München II - Chemnitzer FC: Anstoß und Spielort

Die Partie am sechsten Spieltag der 3. Liga steigt am heutigen Samstag um 14 Uhr. Austragungsort ist das städtische Stadion an der Grünwalder Straße in München, welches derzeit auf ein Fassungsvermögen von 10.500 Zuschauern begrenzt ist. Schiedsrichterin Katrin Rafalski wird das Spiel pfeifen.

FCB-Amateure gegen Chemnitzer FC heute live im TV und Livestream

FC Bayern München II gegen den Chemnitzer FC wird nicht im Free-TV übertragen, stattdessen könnt ihr das Spiel auf dem Pay-TV-Sender der Telekom, MagentaSport, verfolgen.

Wie bereits in der vergangenen Saison zeigt MagentaSport alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge und bietet zudem eine Konferenz an. Darüber hinaus werden auf den ARD-Tochtersendern zwei Partien pro Spieltag im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt, wozu diese Begegnung allerdings nicht gehört.

Wer die Amateure des FCB im Livestream verfolgen möchte, kann auf magentasport.de zurückgreifen.

© getty

FC Bayern München II vs. Chemnitzer FC heute im Liveticker

Solltet ihr kein Abonnement bei der Telekom besitzen, bieten wir eine Alternative: Bei SPOX bleibt Ihr über den Liveticker immer auf dem Laufenden. Auch zu allen anderen Drittliga-Spielen bieten wir einen ausführlichen Liveticker an. Zudem gibt es einen Konferenz-Liveticker. Hier gelangt ihr zur Übersicht.

3. Liga: Der 6. Spieltag im Überblick

Die Spiele im Überblick:

Datum/Uhrzeit Heim Gast Übertragung 22. August/19 Uhr Ingolstadt Hansa Rostock MagentaSport 23. August/14 Uhr FC Bayern II Chemnitzer FC MagentaSport 23. August/14 Uhr Eintracht Braunschweig Würzburger Kickers MagentaSport 23. August/14 Uhr Preußen Münster Uerdingen WDR/MagentaSport 23. August/14 Uhr Meppen Carl Zeiss Jena MagentaSport 23. August/14 Uhr 1. FC Magdeburg 1860 München MDR/BR/MagentaSport 23. August/14 Uhr Sonnenhof Großaspach Viktoria Köln MagentaSport 24. August/13 Uhr SV Waldhof MSV Duisburg MagentaSport 24. August/14 Uhr Unterhaching Hallescher FC MagentaSport 25. August/19 Uhr Zwickau Kaiserslautern MagentaSport

© getty

3. Liga: Die Tabelle vor dem 6. Spieltag

So sieht die Tabelle nach fünf Spielen aus: