Chemnitzer FC gegen 1. FC Magdeburg heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Am 5. Spieltag treffen im Freitagsspiel der 3. Liga der Chemnitzer FC und der 1. FC Magdeburg aufeinander. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nachdem beide Teams im DFB-Pokal starke Leistungen zeigten und nur knapp dem Hamburger SV sowie dem SC Freiburg unterlagen, geht es heute wieder im Ligaalltag um Punkte. Der FCM hat nach vier Spieltagen fünf Punkte auf dem Konto und gewann zuletzt in Meppen. Die Chemnitzer hingegen konnten erst einen Punkt erringen, der aus einem Unentschieden am 1. Spieltag gegen Waldhof Mannheim resultiert.

Chemnitz gegen Magdeburg: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Drittligaspiel Chemnitzer FC gegen den 1. FC Magdeburg wird am heutigen Freitag (16. August) um 19 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Stadion an der Gellertstraße in Chemnitz. Die Partie wird von Schiedsrichter Martin Petersen geleitet, der von Robert Wessel und Tobias Endriß assistiert wird.

Chemnitzer FC gegen FC Magdeburg heute live im TV und Livestream

Die Begegnung wird nicht im Free-TV übertragen. Lediglich ausgewählte Samstagsspiele der 3. Liga sind auf den Dritten Programmen der öffentlich-rechtlichen Sender zu sehen. An diesem Wochenende werden die Spiele MSV Duisburg gegen FSV Zwickau (WDR/MDR) und 1860 München gegen den SV Meppen (BR/NDR) gezeigt.

Stattdessen zeigt Magenta Sport alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge. Der Sender, der lediglich für Festnetzkunden der Telekom kostenlos ist, stellt außerdem einen Livestream zur Verfügung. Ab 18.30 Uhr begrüßen euch Kommentator Markus Herwig, Modertorin Anett Sattler und Experte Martin Lanig aus dem Stadion.

© getty

3. Liga: Chemnitz vs. Magdeburg heute im LIVE-TICKER

Auch ohne kostenpflichtiges Telekom-Abonnement müsst ihr nicht auf das Drittligaspiel Chemnitz vs. Magdeburg verzichten: SPOX bietet euch einen umfangreichen Liveticker, der euch mit allen Höhepunkten von der Gellertstraße versorgt. Hier geht's zum Ticker.

Chemnitzer FC gegen FC Magdeburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei den Gastgebern fehlen Ioannis Karsanidis und Kostadin Velkov, beim 1. FC Magdeburg befindet sich Dustin Bomheuer im Aufbautraining.

Chemnitz: Jakubov - Itter, Hoheneder, Reddemann, Milde - Sarmov, Langer - Müller, Freitas, Bonga - Bozic

Jakubov - Itter, Hoheneder, Reddemann, Milde - Sarmov, Langer - Müller, Freitas, Bonga - Bozic Magdeburg: Brunst - Ernst, Gjasula, Müller, Perthel - Laprevotte, Jacobsen - Bertram, Kvesic, Conteh - Beck

3. Liga: Der 5. Spieltag im Überblick

Die Topspiele des Wochenendes steigen in Kaiserslautern und Düsseldorf: Auf dem Betzeberg treffen der FCK und Eintracht Braunschweig aufeinander, in der Merkur Spiel-Arena stehen sich die Aufstiegsfavoriten aus Uerdingen und Ingolstadt gegenüber.