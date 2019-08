3. Liga: Chemnitzer FC gegen 1860 München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im heutigen Spiel der 3. Liga trifft der Chemnitzer FC auf den TSV 1860 München. Was Ihr alles über diese Partie wissen müsst und wo Ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nach einem enttäuschenden Saisonstart stehen beide Mannschaften lediglich auf Rang 18 und 19.

Chemnitz gegen 1860 München: Datum, Uhrzeit

Die Partie zwischen dem CFC und 1860 wird am heutigen Freitag um 18 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Stadion an der Gellerstraße in Chemnitz.

Chemnitzer FC vs. 1860 München live im TV und Livestream

Das Freitagsspiel der 3. Liga wird nicht im Free-TV übertragen. Ihr könnt die Partie nur über Magenta Sport, dem Streamingdienst der Telekom, verfolgen. Um 17.30 Uhr beginnt die Übertragung mit folgendem Personal:

Kommentar: Markus Herwig

Moderation: Stefanie Blochwitz

Falls Ihr kein Magenta-Sport-Abo habt oder unterwegs nicht genug Datenvolumen für den Livestream habt, könnt Ihr dieses Spiel mit dem Liveticker von SPOX verfolgen.

Chemnitzer FC vs. 1860: Voraussichtliche Aufstellungen

Bei den Gastgebern fallen folgende Spieler aus: Tobias Müller (Entzündung der Fußsohle), Kostadin Velkov (Meniskusriss), Philipp Sturm (Syndesmosebandriss) und Joannis Karsanidis (Kreuzbandriss).

Gäste-Coach Daniel Bierofka stehen Quirin Moll (Kreuzbandriss), Eric Weeger (Trainingsrückstand), Nico Karger (Sehnenriss) und Semi Belkahia (Kreuzbandriss) nicht zur Verfügung.

CFC: Jakubov - Blumberg, Reddemann, Schoppenhauer, Sarmov, Milde - Bonga, Bohl, Langer, Garcia - Bozic

Jakubov - Blumberg, Reddemann, Schoppenhauer, Sarmov, Milde - Bonga, Bohl, Langer, Garcia - Bozic 1860: Bonman - Willsch, Berzel, Weber, Klassen - Paul, Wein, Bekiroglu, Kindsvater - Mölders, Ziereis

Chemnitzer FC gegen 1860 München: Die letzten Duelle

Die letzten Partien liegen schon einige Jahre zurück. 1994 siegte der TSV 1860 mit 3:1 gegen die Chemnitzer.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 2. Bundesliga 04.06.1994 TSV 1860 München Chemnitzer FC 3:1 2. Bundesliga 28.11.1993 Chemnitzer FC TSV 1860 München 1:1 2. Bundesliga Süd 15.11.1991 Chemnitzer FC TSV 1860 München 4:0 2. Bundesliga Süd 31.08.1991 TSV 1860 München Chemnitzer FC 0:0

3. Liga: Die Tabelle im Überblick

Beide Mannschaften haben noch nicht viele Punkte gesammelt, daher liegen sie auf den unteren Rängen der Tabelle.