FC Bayern München II - Chemnitzer FC: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Am 6. Spieltag der 3. Liga empfängt Bayern München II den Chemnitzer FC. Hier gibt's die Partie im LIVE-TICKER.

3. Liga: Vor Beginn

Vor Beginn: Zuletzt gab es für beide Teams Punkte: Chemnitz holte zu Hause gegen Magdeburg ein 0:0, der FCB gewann 2:1 in Halle.

Vor Beginn: Die Bayern haben unter ihrem neuen Coach Sebastian Hoeneß derer bereits zwei eingefahren, allerdings auch schon drei Niederlagen einstecken müssen.

Vor Beginn: Die Partie ist übrigens das Duell zweier Aufsteiger in die 3. Liga. Beide haben bisher so Ihre Probleme in der neuen Liga, Chemnitz steht sogar noch ohne Sieg da.

Vor Beginn: Los geht's um 14 Uhr, gespielt wird im Stadion an der Grünwalder Straße.

Vor Beginn: Servus zum Spiel der "kleinen" Bayern gegen den Chemnitzer FC! Hier gibt's das Spiel und alle Infos dazu im Liveticker.

Bayern München II - Chemnitzer FC: Das Schiedsrichtergespann

Leiten wird die Partie Katrin Rafalski, ihr zur Seite stehen die Assistenten Christian Ballweg und Patrick Glaser.

Bayern München II - Chemnitzer FC: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bayern München II : Früchtl - Richards, Feldhahn, L. Mai, Davies - M. Welzmüller, Will - Arp, Zirkzee, Singh - Wriedt

: Früchtl - Richards, Feldhahn, L. Mai, Davies - M. Welzmüller, Will - Arp, Zirkzee, Singh - Wriedt Chemnitzer FC: J. Jakubov - Itter, Schoppenhauer, Sarmov, Reddemann, Milde - Bonga, M. Langer, Tob. Müller, Garcia - Bozic

