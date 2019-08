3. Liga: Wer spielt heute und wo werden die Partien LIVE übertragen?

Wer spielt am heutigen Samstag gegen wen? Und wo seht Ihr die Partien der 3. Liga LIVE im TV und Stream? SPOX gibt Euch alle Antworten.

Außerdem hier zu finden: Die Top-Torjäger der 3. Liga in der Übersicht.

3. Liga, 5. Spieltag: Die heutigen Begegnungen in der Übersicht

Sechs Spiele stehen heute an, alle starten um 14 Uhr.

Datum Uhrzeit Heim Gast 17. August 14 Uhr MSV Duisburg FSV Zwickau 17. August 14 Uhr Hansa Rostock Sonnenhof/Großaspach 17. August 14 Uhr 1860 München SV Meppen 17. August 14 Uhr KFC Uerdingen FC Ingolstadt 17. August 14 Uhr Würzburger Kickers Preußen Münster 17. August 14 Uhr Viktoria Köln SpVgg Unterhaching

3. Liga heute LIVE: So seht Ihr die Spiele im TV und Stream

Wie immer in der 3. Liga gibt es alle Spiele live und in voller Länge bei MagentaSport. Im Pay-TV-Angebot der Telekom sind die Spiele sowohl einzeln als auch in der Konferenz verfügbar.

Aber: Es gibt auch Free-TV-Übertragungen. Einzelne Spiele der 3. Liga werden in den dritten Programmen übertragen. Für heute trifft das gleich auf zwei Partien zu:

MSV Duisburg - FSV Zwickau : Sowohl der mdr als auch der WDR sind live mit von der Partie.

: Sowohl der als auch der sind live mit von der Partie. 1860 München - SV Meppen: Diese Partie seht Ihr sowohl beim BR als auch im NDR.

Das Streaming-Angebot erschließt sich daraus. Alle Sender streamen die Spiele, die sie übertragen auch live. Die Links zum direkt Klicken: MagentaSport, mdr, WDR, BR, NDR.

3. Liga, 5. Spieltag: Unsere Liveticker

Auch wir haben alle Spiele einzeln und in der Konferenz für Euch - im Liveticker. Unsere Übersicht über die Einzelspiele findet Ihr hier, den Konferenz-Liveticker hier.

3. Liga: Samstag der Top-Mannschaften und Top-Torjäger

Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass heute sechs der acht bestplatzierten Mannschaften der 3. Liga im Einsatz sind. Lediglich Halle (3.) und Braunschweig (4.) spielen am Montag beziehungsweise Sonntag.

Auch die Top-Torjäger Albert Bunjaku (6 Tore/Viktoria Köln), Moritz Stoppelkamp (5/MSV Duisburg) und Franck Evina (4/Uerdingen) sind heute allesamt auf der Jagd nach noch mehr Buden. Besonders Bunjaku legte einen Riesen-Saisonstart hin und knipste in den ersten vier Partien im Schnitt alle 57 Minuten - Hut ab!

© getty

Dass die 3. Liga Tore kann, zeigte sich unter anderem am vergangenen Spieltag, als in den zehn Partien ganze 37 Tore fielen. Besonders unterhaltsam könnte heute die Partie der Viktoria aus Köln gegen die Unterhachinger werden, beide Teams schossen zusammen bereits 20 Tore in dieser Saison - aufgeteilt auf vier Spiele macht das fünf Tore pro Spiel.