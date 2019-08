3. Liga: Duisburg verpasst Tabellenführung - 4:3-Sieg für Waldhof Mannheim

Der MSV Duisburg hat nach einem Torfestival den Sprung an die Tabellenspitze in der 3. Liga verpasst. Der Zweitliga-Absteiger unterlag am Sonntag bei Aufsteiger Waldhof Mannheim nach einem raschen 0:2-Rückstand und einer zwischenzeitlichen 3:2-Führung mit 3:4 (2:2).

Dorian Diring (17.) und Valmir Sulejmani (26.) hatten die Kurpfälzer früh in Führung geschossen. Moritz Stoppelkamp (29.) und Vincent Vermeij (34.) glichen für die Zebras aus. Yassin Ben Balla (59.) brachte den MSV 3:2 in Führung, Sulejmani (70.) glich für die Waldhöfer aus, Marcel Seegert (75.) markierte das Siegtor für die Gastgeber.

Mit zwölf Punkten belegen die Meidericher hinter Eintracht Braunschweig (15) und dem FC Ingolstadt (14) den dritten Platz. Die Mannheimer sind mit ebenfalls zwölf Zählern Vierter.

3. Liga: Waldhof schlägt Duisburg - Halle bleibt in Verfolgergruppe

Im Verfolgerduell setzte sich der Hallesche FC am Sonntag mit 3:0 (1:0) bei der SpVgg Unterhaching durch. Julian Guttau (7.), Terrence Boyd (58.) und Patrick Göbel (65.) waren für den HFC, der ebenfalls 12 Punkte aufweist und Tabellenfünfter ist, erfolgreich.

Die Braunschweiger hatten am Samstag den Ausrutscher des Zweitliga-Absteigers Ingolstadt (2:2 gegen Hansa Rostock) genutzt und mit dem fünften Saisonsieg die Spitzenposition erobert. Die Mannschaft von Trainer Christian Flüthmann gewann gegen die Würzburger Kickers mit 5:2 (2:2).

Nick Proschwitz (7./40.) mit einem Doppelpack, Robin Tim Becker (49.), Marcel Bär (56.) und Martin Kobylanski (69.) trafen für die Niedersachsen. Fabio Kaufmann (26.) und Luke Hemmerich (36.) hatten die Partie zwischenzeitlich gedreht.

3. Liga: Der 6 Spieltag im Überblick

Heim Gast Ergebnis Ingolstadt Hansa Rostock 2:2 FC Bayern II Chemnitzer FC 2:2 Eintracht Braunschweig Würzburger Kickers 5:2 Preußen Münster Uerdingen 1:1 Meppen Carl Zeiss Jena 3:0 1. FC Magdeburg 1860 München 5:1 Sonnenhof Großaspach Viktoria Köln 0:3 Waldhof Mannheim MSV Duisburg 4:3 SpVgg Unterhaching Hallescher FC 0:3

3. Liga: Die Tabelle nach den Sonntagsspielen