3. Liga live: KFC Uerdingen - FC Ingolstadt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Während die Saison in der obersten Spielklasse gerade erst beginnt, ist sie in der 3. Liga bereits in vollem Gange. Am fünften Spieltag erwartet der KFC Uerdingen 05 den FC Ingolstadt 04. Wo die Partie für Euch im TV, Livestream und Liveticker zu sehen ist, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Das Spiel zwischen Uerdingen und Ingolstadt wird ein Besonderes - noch nie sind sich die beiden Klubs nämlich in einem Pflichtspiel begegnet. Die Premiere wird in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf gefeiert - Anstoß ist um 14.00 Uhr.

3. Liga: KFC Uerdingen - FC Ingolstadt heute live im TV und im Livestream

Obwohl ausgewählte Samstagsspiele der dritten Liga auch in den Öffentlich-Rechtlichen ausgestrahlt werden, kommen nur Abonnenten von Magenta Sport in den Genuss dieser Partie. Der Telekom-Dienst hat die Übertragungsrechte an sämtlichen Begegnungen der Saison. Ab 13.45 Uhr werden Kommentator Stefan Fuckert und Moderator Holger Speckhahn dort durch den Nachmittag leiten.

Auch auf den mobilen Endgeräten könnt Ihr Uerdingen und Ingolstadt spielen sehen. Mit der Magenta-Sport-App ist das Aufeinandertreffen überall empfangbar, wo Ihr eine Internetverbindung habt.

FC Ingolstadt bei KFC Uerdingen heute: 3. Liga im Liveticker

Auch auf SPOX lassen wir Euch natürlich nicht hängen. Mit unserem LIVETICKER könnt Ihr das Spiel sowohl einzeln als auch in der Konferenz verfolgen, sodass Ihr nichts Wichtiges verpasst.

Uerdingen gegen Ingolstadt: Highlights im TV und online

Höhepunkte der 3. Liga sind etwas leichter zugänglich. Auf der Website von Magenta Sport findet Ihr die Highlights jeder einzelnen Partie, ganz ohne Abonnement. Zusätzlich werden in der ARD-Sportschau Zusammenfassungen der 3. Liga ausgestrahlt, ebenso wie auf Sport1 (Montag, 23:30 Uhr).

Kevin Großkreutz für Uerdingen gesperrt

Im DFB-Pokalspiel gegen Dortmund noch im Einsatz, wird Kevin Großkreutz in der Liga vorerst aussetzen. Der Weltmeister von 2014 wurde für sechs Spiele gesperrt, nachdem er seinem Gegenspieler Dimitry Imbongo Boele in die Waden getreten hatte.

"Die Aktion war sehr unüberlegt. Mehr möchte ich dazu nicht mehr sagen", sagte Großkreutz über die Entscheidung des DFB-Kontrollausschusses.

KFC Uerdingen - FC Ingolstadt: Die vergangenen Partien

Nach vier Spieltagen noch ungeschlagen und an der Tabellenspitze stehend, dürfte der FC Ingolstadt auch auswärts als Favorit in die Partie gehen. Uerdingen jedoch hat in den vergangenen Wochen mehrfach Moral bewiesen, sowohl im DFB-Pokal als auch im Ligabetrieb.

Hier seht Ihr die vergangenen fünf Partien beider Mannschaften im Überblick: