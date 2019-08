3. Liga live: FC Viktoria Köln – FC Ingolstadt 04 heute im TV, Livestream und Liveticker

Es ist Samstag, damit stehen zahlreiche Spiele der 3. Liga an. Unter anderem empfängt der FC Viktoria Köln den FC Ingolstadt 04. Wo und wann Ihr Ihr live mitfiebern könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Viktoria wird seinen bayerischen Gast im Sportpark Höhenberg empfangen, ab 14 Uhr geht es zwischen den beiden Mannschaften in Köln zur Sache.

3. Liga live: FC Viktoria Köln - FC Ingolstadt 04 im TV und Livestream

Zwar werden ausgewählte Drittligaspiele auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern ausgestrahlt, doch hat Magenta Sport die Exklusivrechte an dieser Partie. Damit könnt Ihr das Spiel nur in voller Länge sehen, wenn Ihr ein Abonnement beim Telekom-Dienst habt.

Magenta Sport wird das Duell zwischen Köln und Ingolstadt sowohl im TV als auch auf der Website senden. Darüber hinaus könnt Ihr mit der Magenta-Sport-App einschalten - vorausgesetzt natürlich, Ihr habt einen Account.

Viktoria Köln gegen den FC Ingolstadt im Liveticker

Auf SPOX bieten wir zu allen Matches der 3. Liga einen Liveticker an - so auch zu dieser. Dabei könnt Ihr zwischen dem Einzelspiel und der Konferenz wählen.

Köln und Ingolstadt: Die bisherige Saison in der 3. Liga

Die Gäste aus Ingolstadt sind mehr als ordentlich in die aktuelle Saison gestartet. Bisher noch ungeschlagen, befinden sich die Schanzer nach sechs Spieltagen auf dem zweiten Platz und damit auf Aufstiegskurs. Das Ziel gegen Köln ist klar: Drei Punkte einfahren, um den Tabellenführer Braunschweig unter Druck zu setzen.

Die Gastgeber sind jedoch nicht zu unterschätzen. Die Rheinländer konnten bereits zehn Zähler sammeln und sind damit in Reichweite der Aufstiegsränge. Zuletzt gewannen sie in Großaspach deutlich mit 3:0.

3. Liga: Der siebte Spieltag im Überblick

Neben Köln und Ingolstadt spielen in den nächsten Tagen eine Reihe weiterer Mannschaften. Welche Mannschaften am siebten Spieltag aufeinandertreffen, seht Ihr hier:

Datum Uhrzeit Heimteam Gastteam Fr., 30.08.2019 18 Uhr Chemnitzer FC 1860 München Sa., 31.08.2019 14 Uhr Würzburger Kickers FSV Zwickau Abgesagt Abgesagt MSV Duisburg SV Meppen Sa., 31.08.2019 14 Uhr Bayern München II SpVgg Unterhaching Sa., 31.08.2019 14 Uhr Hallescher FC SG Sonnenhof Großaspach Sa., 31.08.2019 14 Uhr FC Viktoria Köln FC Ingolstadt 04 Sa., 31.08.2019 14 Uhr Hansa Rostock Preußen Münster So., 01.09.2019 13 Uhr 1. FC Kaiserslautern Waldhof Mannheim So., 01.09.2019 14 Uhr KFC Uerdingen 05 Eintracht Braunschweig Mo., 02.09.2019 19 Uhr Carl Zeiss Jena 1. FC Magdeburg

3. Liga: Die Tabelle vor dem siebten Spieltag