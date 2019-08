3. Liga heute LIVE: So seht Ihr die Spiele im TV, Stream und Liveticker.

Der vierte Spieltag in der 3. Liga steht an. Wer spielt und wie Ihr alle Spiele am heutigen Samstag LIVE im TV, Stream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Zusätzlich dazu gibt SPOX einen Ausblick auf das Topspiel des Tages und einen Überblick über die Torschützenliste.

3. Liga: Wer spielt heute wann?

14 Uhr: SV Meppen - 1. FC Magdeburg

SV Meppen - 1. FC Magdeburg 14 Uhr: SpVgg Unterhaching - Hansa Rostock

SpVgg Unterhaching - Hansa Rostock 14 Uhr: FC Bayern München II - Viktoria Köln

FC Bayern München II - Viktoria Köln 14 Uhr: Preußen Münster - 1. FC Kaiserslautern

Preußen Münster - 1. FC Kaiserslautern 14 Uhr: Hallescher FC - Chemnitzer FC

Hallescher FC - Chemnitzer FC 14 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach - KFC Uerdingen

3. Liga: So seht Ihr die Spiele LIVE im TV und Stream

Um alle Spiele der 3. Liga einzeln oder in der Konferenz im TV zu sehen, müsst Ihr auf MagentaSport zurückgreifen - Pay-TV-Alarm!

Wollt Ihr allerdings den Ost-Klassiker Halle gegen Chemnitz im TV verfolgen, gibt es eine Free-TV-Alternative: Der MDR zeigt die Partie live und in voller Länge.

Genau das gleiche erwartet Euch beim Streamen: Alles live, einzeln und in der Konferenz, bei MagentaSport, Halle gegen Chemnitz beim MDR for free.

Liveticker: Auch hier verpasst Ihr nichts

Keinen Bock auf Pay-TV und trotzdem nichts verpassen? Kein Problem mit unseren Livetickern! Ihr habt die freie Wahl zwischen unserem Konferenz-Liveticker mit allen Spielen oder den Einzel-Livetickern zu jedem Spiel. Hier geht garantiert nichts an Euch vorbei!

SpVgg Unterhaching - Hansa Rostock: Das heutige Topspiel der 3. Liga

Da die ersten Drei der Tabelle allesamt Freitag oder Sonntag spielen, ist die Top-Begegnung des heutigen Spieltags das Duell des Sechstplatzierten aus Unterhaching gegen den Achtplatzierten aus Rostock. Während die Hansa am vergangenen Spieltag die "kleinen" Bayern schlug, steht die Spielvereinigung noch ohne Niederlage da.

Die beiden Teams werden im Stadion am Sportpark zu Unterhaching voraussichtlich wie folgt auflaufen:

SpVgg Unterhaching : Mantl - Schwabl, Winkler, Greger, Bandowski - J.-P. Müller, Stierlin, D. Stahl, L. Marseiler - Heinrich, Schimmer

: Mantl - Schwabl, Winkler, Greger, Bandowski - J.-P. Müller, Stierlin, D. Stahl, L. Marseiler - Heinrich, Schimmer Hansa Rostock: Kolke - Riedel, Straith, Rieble - Butzen, T. Öztürk, Ahlschwede - Pepic, Vollmann - Breier, Königs

Als Unparteiische der Partie sind Marcel Gasteier aus Lahnstein und seine Assistenten Luca Schlosser und Fabian Schneider angesetzt. Das Team pfeift damit sein erstes Drittliga-Spiel.

Griezmann, Hazard, Hernandez und Co.: Das sind die 20 teuersten Transfers des Sommers © getty 1/21 In diesem Sommer gab es bereits mehrere Transfers jenseits der 100-Millionen-Euro-Grenze. Doch für wen mussten die Vereine am meisten ausgeben? SPOX stellt die 20 teuersten Transfers der aktuellen Wechselperiode vor. © getty 2/21 Platz 20: KOSTAS MANOLAS, für 36 Millionen Euro von AS Rom zum SSC Neapel. © getty 3/21 Platz 19: RAUL JIMENEZ, für 38 Millionen Euro von Benfica zu den Wolverhampton Wanderers (war bereits ausgeliehen). © getty 4/21 Platz 18: SEBASTIEN HALLER, für 40 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu West Ham United. © getty 5/21 Platz 17: JOELINTON, für 44 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zu Newcastle United. © getty 6/21 Platz 14: YOURI TIELEMANS, für 45 Millionen Euro von AS Monaco zu Leicester City (war bereits ausgeliehen). © getty 7/21 Platz 14: MATEO KOVACIC, für 45 Millionen Euro von Real Madrid zum FC Chelsea (war bereits ausgeliehen). © getty 8/21 Platz 14: RODRYGO, für 45 Millionen Euro vom FC Santos zu Real Madrid. © getty 9/21 Platz 13: FERLAND MENDY, für 48 Millionen Euro von Olympique Lyon zu Real Madrid. © getty 10/21 Platz 12: EDER MILITAO, für 50 Millionen Euro vom FC Porto zu Real Madrid. © getty 11/21 Platz 11: AARON WAN-BISSAKA, für 55 Millionen Euro von Crystal Palace zu Manchester United. © getty 12/21 Platz 9: TANGUY NDOMBELE, für 60 Millionen Euro von Olympique Lyon zu Tottenham Hotspur. © getty 13/21 Platz 9: LUKA JOVIC, für 60 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid. © getty 14/21 Platz 8: RODRI, für 70 Millionen Euro von Atletico Madrid zu Manchester City. © getty 15/21 Platz 7: FRENKIE DE JONG, für 75 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum FC Barcelona. © getty 16/21 Platz 5: NICOLAS PEPE, für 80 Millionen Euro von Lille OSC zum FC Arsenal. © getty 17/21 Platz 5: LUCAS HERNANDEZ, für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid zum FC Bayern München. © getty 18/21 Platz 4: MATTHIJS DE LIGT, für 85,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Juventus Turin. © getty 19/21 Platz 3: EDEN HAZARD, für 100 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Real Madrid. © getty 20/21 Platz 2: ANTOINE GRIEZMANN, für 120 Millionen Euro von Atletico Madrid zum FC Barcelona. © getty 21/21 Platz 1: JOAO FELIX, für 126 Millionen Euro von Benfica zu Atletico Madrid.

3. Liga: Die Top-Torjäger nach dem dritten Spieltag

Mi Albert Bunjaku, Franck Evina und Florian Pick sind heute drei der fünf Top-Torjäger der 3. Liga im Einsatz.