3. Liga heute live: Die Samstagsspiele im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag stehen in der 3. Liga sechs Spiele auf dem Plan. SPOX zeigt Euch, welche Begegnungen stattfinden und wo Ihr diese heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Unter anderem ist die zweite Mannschaft des FC Bayern München, der TSV 1860 München und Eintracht Braunschweig im Einsatz. Bereits am Freitag standen sich der FC Ingolstadt und Hansa Rostock gegenüber.

3. Liga: Die Samstagsspiele im Überblick

Wie üblich werden die Spiele in der 3. Liga am Samstag um 14 Uhr angepfiffen. Am Sonntag steht dann noch jeweils eine Partie um 13 Uhr bzw. um 14 Uhr an, ehe der FSV Zwickau und der 1. FC Kaiserslautern am Montag den Spieltag schließen.

Die heutigen Drittliga-Partien im Überblick:

Datum/Uhrzeit Heim Gast 23. August/14 Uhr FC Bayern II Chemnitzer FC 23. August/14 Uhr Eintracht Braunschweig Würzburger Kickers 23. August/14 Uhr Preußen Münster Uerdingen 23. August/14 Uhr Meppen Carl Zeiss Jena 23. August/14 Uhr 1. FC Magdeburg 1860 München 23. August/14 Uhr Sonnenhof Großaspach Viktoria Köln

3. Liga, Samstagsspiele: TV-Übertragung und Livestream

Auch am heutigen Samstag werden zwei Partien der 3. Liga im Free-TV gezeigt. Während der WDR Preußen Münster gegen den KFC Uerdingen überträgt, strahlt der MDR sowie BR das Auswärtsspiel des TSV 1860 München beim 1. FC Magdeburg aus.

Wie auch in der vergangenen Saison hat der Pay-TV-Sender, MagentaSport, alle Begegnungen der 3. Liga im Programm und zeigt somit auch alle Samstagsspiele sowohl einzeln als auch in der Konferenz live. Darüber hinaus bieten die jeweiligen Sender sowie die Telekom einen Livestream an. Hier ein Übebrlick:

3. Liga heute im Liveticker

SPOX liefert euch zu allen Spielen der 3. Liga einen Liveticker. Wenn ihr keinen Zwischenstand auf den anderen Plätzen verpassen wollt, seid ihr im Konferenz-Liveticker bestens aufgehoben. Hier geht's zur heutigen Übersicht.

Auch zur Bundesliga und 2. Liga könnt ihr bei SPOX in Textform auf dem Laufenden bleiben. Darüber hinaus bieten wir zu ausgewählten Matches im Tennis, der Formel 1 und vielen anderen Partien im Fußball einen Liveticker an.

3. Liga: Die weiteren Partien des 6. Spieltags

Die weiteren Spiele im Überblick:

Datum/Uhrzeit Heim Gast Übertragung 24. August/13 Uhr SV Waldhof MSV Duisburg MagentaSport 24. August/14 Uhr Unterhaching Hallescher FC MagentaSport 25. August/19 Uhr Zwickau Kaiserslautern MagentaSport

3. Liga: Die Tabelle vor dem 6. Spieltag

Die Drittliga-Tabelle nach fünf Spielen: