Viktoria Köln gegen Chemnitzer FC: Heute live im TV, Stream und Liveticker

In der 3. Liga treffen heute Aufsteiger Viktoria Köln und der Chemnitzer FC aufeinander. Wie Ihr das Spiel LIVE im TV, Stream und Liveticker verfolgen könnt, hat SPOX für Euch zusammengestellt.

2. Spieltag in der 3. Liga: Aufsteiger Viktoria Köln empfängt den Chemnitzer FC. SPOX liefert Euch alle wichtigen Infos.

3. Liga: Viktoria Köln - Chemnitzer FC: Wann und wo findet das Spiel statt?

Anpfiff ist am heutigen Sonntag um 13:00 Uhr, es ist also die frühe Begegnung des Tages in der 3. Liga (um 14 Uhr FSV Zwickau den 1. FC Magdeburg).

Spielort ist der Sportpark Höhenberg in Köln.

3. Liga: Viktoria Köln gegen Chemnitzer FC: Hier könnt Ihr das Spiel im TV und Stream verfolgen

Die Übertragungsrechte der 3. Liga liegen auch diese Saison bei der Telekom. Ihr könnt das Spiel also bei Magenta Sport verfolgen, müsst dafür allerdings bezahlen.

Ebenfalls bei Magenta Sport findet Ihr den Livestream zu dieser Drittliga-Partie.

3. Liga: Viktoria Köln gegen Chemnitzer FC im Liveticker

Ihr wollt Euch kein Pay-TV zulegen? Kein Problem.

Mit unserem Liveticker bleibt Ihr völlig kostenfrei immer auf dem neuesten Stand. Hier verpasst Ihr nichts!

Viktoria Köln gegen Chemnitzer FC: So lief der 1. Spieltag für die Teams

Bei ihrem ersten Drittliga-Spiel holte die Viktoria aus Köln direkt den ersten Punkt.

Am Ende hieß es nach einem furiosen Spiel gegen Hansa Rostock 3:3. Nach rund einer halben Stunde stand es dabei schon 3:0 für die Gastgeber, Viktoria aber kam zurück.

Auch der Chemnitzer FC spielte an Spieltag Eins Unentschieden. Gegner war dort ebenfalls ein Aufsteiger, Waldhof Mannheim.

Nach einem 0:1 Rückstand gelang den Sachsen ein Comeback und man trennte sich 1:1.