TSV 1860 München gegen FSV Zwickau heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Der TSV 1860 München trifft heute am 3. Spieltag der 3. Liga auf den FSV Zwickau. Wo Ihr das Spiel live im TV, Stream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Münchner Löwen wollen in der englischen Woche den ersten Saisonsieg einheimsen. Für das Team aus Zwickau geht es darum, sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen.

TSV 1860 München gegen FSV Zwickau: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die heutige Partie zwischen 1860 und dem FSV findet in der Münchner Innenstadt im traditionsreichen Stadion an der Grünwalder Straße statt. Das Stadion bietet Platz für 15.000 Zuschauer und ist das einzige in der gesamten 3. Liga, das in der abgelaufenen Spielzeit fast immer ausverkauft war. Anpfiff in München ist um 19 Uhr.

TSV 1860 München gegen FSV Zwickau heute live im TV und Livestream

Für alle Spiele der 3. Liga hat die Telekom das exklusive Übertragungsrecht. Auf Magenta Sport gibt es das Spiel dementsprechend live im TV.

Magenta Sport bietet neben der TV-Übertragung ebenso einen Livestream auf magentasport.de an. Die Partie könnt Ihr also auch auf eurem Smartphone oder Tablet streamen.

TSV 1860 München gegen FSV Zwickau im Liveticker

Wer kein Interesse daran hat für den Pay-TV-Sender zu zahlen, ist im SPOX-Liveticker bestens aufgehoben. Selbstverständlich verpasst Ihr dort keine Spielszene.

© getty

TSV 1860 München gegen FSV Zwickau: Mögliche Aufstellungen und Prognose

Der FSV Zwickau konnte in den ersten zwei Spielen bereits überzeugen. Der Tabellensiebte der vergangenen Saison setzte sich im ersten Spiel mit 2:0 gegen Meppen durch und erkämpfte sich ein 0:0-Unentschieden gegen Absteiger Magdeburg am vergangenen Sonntag.

Die Münchner Löwen hingegen haben einen recht holprigen Start in die neue Spielzeit hingelegt. Am ersten Spieltag gegen Münster waren die Löwen zwar klar die bessere Mannschaft, kamen jedoch nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Ähnlich verlief die Partie vergangenen Samstag, als der TSV eine Führung gegen Braunschweig verspielte und noch mit 1:2 verlor.

Das Spiel heute dürfte also ein äußerst umkämpftes werden. 1860 will auf keinen Fall weiter in den Tabellenkeller abrutschen und vor heimischen Fans die vollen drei Punkte in München behalten.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

TSV 1860 München: Bonmann - Steinhart, Erdmann, Weber, Paul - Wein, Bekiroglu, Dressel, Kindsvater, Willsch - Mölders

Bonmann - Steinhart, Erdmann, Weber, Paul - Wein, Bekiroglu, Dressel, Kindsvater, Willsch - Mölders FSV Zwickau: Brinkies - Hehne, Frick, Odabas - Schröter, Viteritti, Reinhardt, Jensen, Miatke - König, Wegkamp

3. Liga: Der 3. Spieltag im Überblick: