SV Meppen - FSV Zwickau: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen des ersten Spieltags der neuen Spielzeit trifft am heutigen Samstag der SV Meppen in der 3. Liga auf den FSV Zwickau. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit dem SV Meppen und dem FSV Zwickau treffen am ersten Spieltag der neuen Saison zwei Mannschaften aufeinander, die noch nicht lange im Profi-Fußball unterwegs sind. Beide Teams sind sind weniger als fünf Jahre drittklassig und hoffen auf einen guten Saisonstart.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

3. Liga: Wo und wann findet SV Meppen - FSV Zwickau statt?

Die Partie beginnt am Samstag, den 20. Juli, um 14 Uhr. Ausgetragen wird das Spiel in der Hänsch-Arena in Meppen. Das kleine Stadion fasst nach dem kürzlichen Ausbau 13.696 Zuschauer.

SV Meppen gegen FSV Zwickau heute live im TV und Livestream

Die Drittliga-Begegnung zwischen dem SV Meppen und dem FSV Zwickau kann ausschließlich im Pay-TV verfolgt werden. Magenta Sport hat sich die Rechte aller Spiele der 3. Liga gesichert und überträgt live und in voller Länge.

Neben dem TV-Angebot bietet der Pay-TV-Sender unter magentasport.de auch einen Livestream zum Spiel zwischen Meppen und Zwickau. Zusätzlich steht die kostenlose Magenta-Sport-App sowohl im Google Play Store als auch im App Store zum kostenfreien Download bereit.

SV Meppen - FSV Zwickau: Die voraussichtlichen Aufstellungen

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Puttkammer, Komenda, Amin - Egerer, Evseev - Guder, Piossek, Kremer - J. Düker

Domaschke - Ballmert, Puttkammer, Komenda, Amin - Egerer, Evseev - Guder, Piossek, Kremer - J. Düker FSV Zwickau: Brinkies - Hehne, Handke, Odabas - Frick - Schröter, Reinhardt, Viteritti, Miatke - König, Huth

3. Liga: Meppen gegen Zwickau heute im Liveticker

Auch ohne kostenpflichtiges Pay-TV-Abonnement sitzt der Drittliga-Fan allerdings nicht auf dem Trockenen. SPOX bietet nämlich zu jedem Spiel der 3. Liga einen ausführlichen und umfassenden Liveticker an.

Hier geht's zum Liveticker SV Meppen - FSV Zwickau.

Neben allen Drittliga-Partien und weiteren Fußball-Highlights, bieten die SPOX-Liveticker auch weitere Sportarten wie Basketball, Handball, Tennis, Eishockey oder Golf zum Mitlesen an. Klickt euch einfach einmal in die Liveticker-Tagesübersicht und schaut euch um.

3. Liga 2019/20: Der 1. Spieltag im Liveticker

Der erste Spieltag der Drittliga-Saison 2019/20 hat es direkt gewaltig in sich. Am Samstag trifft Absteiger Magdeburg auf Eintracht Braunschweig und auch das Eröffnungsspiel zwischen den Münchner Löwen und Preußen Münster wird mit Spannung erwartet. Alle Spiele: