MSV Duisburg - SG Sonnenhof Großaspach: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 1. Spieltag der 3. Liga empfängt der MSV Duisburg die SG Sonnenhof Großaspach. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem letztjährigen Abstieg aus der 2. Bundesliga steht heute für den MSV Duisburg der Neustart in der 3. Liga an. Großaspach beendete die letztjährige Drittligasaison auf dem 15. Tabellenplatz und entging so nur knapp dem Abstieg.

3. Liga: Wo und wann findet MSV Duisburg - SG Sonnenhof Großaspach statt?

Die erste Partie der beiden Teams in der neuen Saison findet am heutigen Samstag, den 20. Juli, um 14 Uhr statt. Austragungsort ist die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg.

MSV Duisburg - SG Sonnenhof Großaspach: 3. Liga heute live im TV, Livestream

Das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und der SG Sonnenhof Großaspach am heutigen Samstag ist ausschließlich im Pay-TV empfangbar.

Magenta Sport zeigt das Aufeinandertreffen live und in voller Länge. Über magentasport.de bietet der Pay-TV-Sender auch einen Online-Livestream für den Empfang auf mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets. So bleibt ihr auch unterwegs informiert.

Duisburg - Großaspach: Die voraussichtlichen Aufstellungen

MSV Duisburg: Weinkauf - Bitter, Boeder, Compper, Sicker - Albutat, Ben Balla - Stoppelkamp, Daschner, Krempicki - Sliskovic

Weinkauf - Bitter, Boeder, Compper, Sicker - Albutat, Ben Balla - Stoppelkamp, Daschner, Krempicki - Sliskovic Sonnenhof Großaspach: Reule - Behounek, Leist, Gehring, Poggenberg - Bösel, Dem, Jüllich - Röttger, Imbongo Boele, McKinze Gaines II

3. Liga: Duisburg - Großaspach heute im Liveticker

Doch auch ohne kostenpflichtiges Magenta-Sport-Abonnement müsst ihr nicht auf den Drittliga-Auftakt verzichten. SPOX bietet zu jedem Spiel der 3. Liga einen exklusiven Liveticker zum komfortablen Mitlesen an.

Hier geht's zum Liveticker Duisburg - Großaspach.

Neben der dritten Liga und weiteren europäischen Fußball-Ligen, bietet SPOX auch andere Sportarten wie Basketball, Handball, Golf, Tennis und Eishockey zum Mitlesen an. So bleibt ihr über zahlreiche Sport-Highlights immer top informiert.

3. Liga 2019/20: Der 1. Spieltag im Liveticker

Der erste Spieltag der neuen Saison der 3. Liga hat es durchaus in sich. Magdeburg gegen Braunschweig bietet besondere Brisanz und auch das Eröffnungsspiel der Münchner Löwen wird mit Spannung erwartet. Das sind alle Spiele im Überblick: