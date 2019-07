MSV Duisburg gegen Preußen Münster heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

MSV Duisburg trifft am heutigen dritten Spieltag der 3. Liga auf Preußen Münster. Wo Ihr das Nordrhein-Westfalen-Derby live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Duisburger wollen nach der verkorksten Saison im vergangenen Jahr wieder ins Bundesliga-Unterhaus, doch auch Münster hegt in dieser Saison große Ambitionen.

MSV Duisburg gegen Preußen Münster: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das heutige Spiel zwischen Duisburg und Münster findet in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg statt. In das Stadion passen 31.500 Zuschauer. Beim ersten Heimspiel der Duisburger gegen Großaspach sahen nur knapp 12.800 Fans das Spiel live im Stadion. Das Spiel beginnt um 19 Uhr.

MSV Duisburg gegen Preußen Münster: heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der 3. Liga sind in diesem Jahr exklusiv bei der Telekom zu sehen. Auf Magenta Sport gibt es die Partie Duisburg gegen Münster dementsprechend live im TV zu sehen.

Magenta Sport bietet neben der TV-Übertragung ebenso einen Livestream auf magentasport.de an. Seit dieser Saison ist es möglich auf Magenta Sport alle parallel-laufende Spiele in der Konferenz zu verfolgen.

MSV Duisburg gegen Preußen Münster: 3. Liga im Liveticker

Wer kein Interesse daran hat für den Pay-TV-Sender zu zahlen, ist im SPOX-Liveticker bestens aufgehoben. Wir berichten live und ausführlich über alle wichtigen Spielszenen.

MSV Duisburg gegen Preußen Münster: Mögliche Aufstellungen und Prognose

Münster liegt mit einem Sieg und einem Unentschieden auf Tabellenplatz vier, punkgleich mit fünf Teams. Gegen Jena am vergangenen Samstag gewann die Mannschaft von Marco Antwerpen mit 2:0.

Duisburgs Ausbeute aus zwei Spielen sind drei Punkte. Am ersten Spieltag, siegt der MSV mit 4:1 gegen Sonnenhof Großaspach. Eine Woche später verlor die Mannschaft gegen Ingolstadt nur knapp mit 2:3.

Duisburg und Münster liegen nur 100 Kilometer auseinander. Die Stimmung im Derby dürfte also aufgeheizt sein.

Das sind die voraussichtlichen Aufstellungen:

MSV Duisburg: Weinkauf - Sicker, Compper, Boeder, Bitter - Balla, Albutat, Krempicki, Daschner, Stoppelkamp - Vermeij

Weinkauf - Sicker, Compper, Boeder, Bitter - Balla, Albutat, Krempicki, Daschner, Stoppelkamp - Vermeij Preußen Münster: Niehues - Schauerte, Kittner, Scherder, Heidemann - Wagner, Pires-Rodrigues, Özcan, Litka, Schnellbacher - Mörschel

3. Liga: Der 3. Spieltag im Überblick