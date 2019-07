3. Liga: FSV Zwickau gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV und Livestream

Am zweiten Spieltag der 3. Liga treffen am heutigen Sonntag der FSV Zwickau und der 1. FC Magdeburg aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FSV Zwickau - 1. FC Magdeburg: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Drittligapartie zwischen dem FSV Zwickau und dem 1. FC Magdeburg findet am heutigen Sonntag (28. Juli) um 14 Uhr statt. Austragungsort ist die GGZ Arena in Zwickau, die 10.000 Zuschauern Platz bietet. Als Unparteiischer fungiert Robert Kempter aus Stockach, der von Steven Greif und Christopher Schwarzmann assistiert wird.

3. Liga: Zwickau vs. Magdeburg heute im TV und LIVE-STREAN

Wie die meisten Spiele der 3. Liga ist auch die Begegnung Zwickau vs. Magdeburg nicht im Free-TV zu sehen. Während lediglich einige Samstagsspiele in den dritten Programmen ausgestrahlt werden, überträgt Magenta Sport alle Partien live und in voller Länge.

Der Pay-TV-Sender der Telekom bietet neben der TV-Übertragung auch einen Livestream für seine Abonnenten an. Ab 13.45 Uhr begrüßen Euch Kommentator Benni Zander und Moderatorin Anett Sattler live aus Zwickau.

© getty

3. Liga: Zwickau gegen Magdeburg heute im LIVE-TICKER

Auch ohne Pay-TV-Abonnement müsst ihr jedoch nicht auf das Drittligaspiel zwischen Zwickau und Magdeburg verzichten: SPOX begleitet alle Partien der 3. Liga in einem ausführlichen Liveticker.

Hier geht es zum Ticker.

FSV Zwickau gegen 1. FC Magdeburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Magdeburg muss unter anderem auf den rotgesperrten Björn Rother und Abwehrspieler Dustin Bomheuer verzichten. Bei Zwickau fehlt Mike Könnecke weiterhin nach einer Knie-OP.

Zwickau: Brinkies - Hehne, Handke, Odabas, Lange - Reinhardt, Frick - Schröter, Miatke - König, Huth

Brinkies - Hehne, Handke, Odabas, Lange - Reinhardt, Frick - Schröter, Miatke - König, Huth Magdeburg: Brunst - Ernst, Koglin, Müller, Perthel - Gjasula, Preißinger - Costly, Kvesic, Bertram - Beck

3. Liga: Die Tabelle vor dem zweiten Spieltag

Während die Magdeburger vor heimischem Publikum eine bittere 2:4-Niederlage gegen Eintracht Braunchweig einstecken mussten, siegte Zwickau zum Auftakt in Meppen.