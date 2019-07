3. Liga: Würzburger Kickers gegen FC Bayern heute live im TV und Livestream

Die Amateure des FC Bayern starten heute ihr Abenteuer 3. Liga mit einem Gastspiel bei den Würzburger Kickers. Wie Ihr die Partie live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Bayern Amateure sind zurück in der 3. Liga! Nach ihrem Triumph in der Aufstiegsrelegation über die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg geht nun der Alltag für die U23 des deutschen Rekordmeisters los. Zum Auftakt am 1. Spieltag wartet mit den Würzburger Kickers direkt mal eines der Topteams der Liga.

Die Kickers belegten 2018/19 den 5. Rang der 3. Liga. Allerdings hatten sie mit dem Aufstieg nichts zu tun, lagen sie doch letztlich satte 13 Zähler hinter dem Dritten, Wehen Wiesbaden.

Eine Premiere ist die Begegnung indes für Bayerns neuen Cheftrainer Sebastian Hoeneß, der die Nachfolge von Aufstiegscoach Holger Seitz angetreten hat.

Würzburger Kickers gegen FC Bayern Amateure heute live in TV und Livestream

Wer die Würzburger Kickers im Duell mit den Amateuren des FC Bayern live sehen will - und nicht in die flyeralarm Arena reist -, hat Glück, denn diese Begegnung wird wie alle Spiele der 3. Liga von Magenta Sport, einem Zusatzpaket von MagentaTV, dem IPTV-Angebot der Telekom, übertragen.

Anpfiff ist um 14 Uhr, die Übertragung beginnt jedoch bereits um 13.45 Uhr. Zudem gibt es die Partie auch für Abonnenten des Pakets im Livestream.

Darüber hinaus bietet SPOX für diese und alle weiteren Begegnungen der 3. Liga auch einen Liveticker an.

FC Bayern Amateure: Termine der 3. Liga