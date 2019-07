FC Bayern II, Spielplan Saison 2019/20: Termine, 1. Spieltag und Derby

Der DFB hat Spielpläne für die 3. Liga bekanntgegeben. Wie die Spielplan von den Amateuren von Bayern München aussieht und wann das Münchner Derby stattfindet, erfahrt ihr hier bei SPOX.

3 Liga, Saison 2019/20 - Eröffnungsspiel: Spielpaarung, Datum, Anpfiff

Die Drittliga-Saison beginnt am Freitag, 19. Juli, um 19 Uhr. Dort werden sich 1860 München und Preußen Münster gegenüber stehen. Das Duell der Bundesliga-Gründungsmitglieder findet im Grünwalder Stadion von München statt.

FC Bayern II, 1. Spieltag: Wann spielt der FCB II sein erstes Spiel?

Nur einen Tag später, also am Samstag, greift auch der zweite Münchner Verein ins Drittliga-Spielgeschehen ein. Die Bayern-Amateure bestreiten am 20. Juli ihr erstes Saisonspiel und sind gleich zu Beginn im nahe gelegenen Würzburg zu Gast.

Die Partie Würzburger Kickers gegen FC Bayern II beginnt um 14 Uhr und wird in der Flyeralarm Arena ausgetragen. Zum letzten direkten Aufeinandertreffen beider Mannschaften kam es Ende 2014, als sich die Kickers mit 1:0 durchsetzen konnten. Beide Vereine duellierten sich bislang ausschließlich auf Regionalliga-Ebene.

Diese Gegner hat der FC Bayern II an den ersten drei Spieltagen der 3. Liga vor der Brust:

Datum/Zeitraum Spieltag Heim-Team Gäste-Team 20.07.19 1 Würzburger Kickers FC Bayern München 26.07.-28.07. 2 FC Bayern München KFC Uerdingen 30.07.-31.07. 3 Hansa Rostock FC Bayern München

Den Vereinsspielplan des FC Bayern II könnt ihr hier abrufen.

TSV 1860 München - FC Bayern II: Genauer Termin des Stadt-Derbys

Einen genauen Termin des Stadt-Derbys zwischen den Münchner Löwen und dem FCB gibt es noch nicht. Dafür ist bereits bekannt, an welchem Spieltag und in welchem Zeitraum beide Teams aufeinandertreffen.

Der DFB hat das Duell der beiden Stadtrivalen auf den 16. Spieltag gelegt, sodass die Partie im Zeitraum vom 22.11. und 25.11 stattfindet. Konkrete Daten sowie Anstoßzeiten des 16. Spieltags werden im Laufe der Saison veröffentlicht.

Bis dahin könnt ihr den Rahmen-Spielplan der 3. Liga hier abrufen.

FC Bayern München II: Fixe Zugänge im Überblick

Ein Großteil der FCB-Neuverpflichtungen sind keine Neuzugänge, die auf dem klassischen Weg von anderen Vereinen verpflichtet wurden. Neben den zahlreichen Spielern aus der A-Jugend - Chris Richards wechselte vergangene Saison für rund 1,5 Millionen Euro aus Dallas an die Isar - werden die Amateure durch den Neuseeländer Sarpreet Singh verstärkt.

Außerdem können die Münchner ab und an auf die Hilfe von Alphonso Davies und Jann-Fiete Arp hoffen.

Diese Zugänge sollen die Bayern-Reserve für die kommende Saison in der 3. Liga verstärken:

Spieler Alter Position Ehemaliger Verein Sarpreet Singh 20 Mittelfeld Wellington Phoenix Chris Richards 19 Verteidigung B. München U19 Oliver Batista Meier 18 Angriff B. München U19 Josip Stanisic 19 Verteidigung B. München U19 Thomas Rausch 19 Verteidigung B. München U19 Michael Wagner 18 Tor B. München U19 Daniels Ontuzans 19 Mittelfeld B. München U19 Can Karatas 18 Angriff B. München U19 Marcel Zylla 19 Mittelfeld B. München U19 Timothy Tillman 20 Mittelfeld 1.FC Nürnberg (Leihe)

3 Liga, 1. Spieltag: Spielplan der Saison 2019/20

Der komplette Spielplan des 1. Spieltags in Liga drei (Saison 2019/20):