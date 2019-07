Chemnitzer FC gegen SV Meppen heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Der Chemnitzer FC trifft heute im Rahmen der englischen Woche der 3. Liga auf den SV Meppen. Alles Wichtige zur Partie, und wo Ihr das Spiel live im TV, Stream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Sowohl Chemnitz als auch Meppen haben nach zwei Spielen in der 3. Liga nur einen Zähler auf dem Konto. Beide Teams peilen also in den ersten Saisonsieg an.

Chemnitzer FC gegen SV Meppen: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die heutige Drittliga-Partie findet im Gellertstadion in Chemnitz statt. Das Stadion wurde erst vor drei Jahren für rund 27 Millionen Euro neu gebaut und bietet Platz für 25.000 Zuschauer. Anstoß ist um 19 Uhr.

Chemnitzer FC gegen SV Meppen: heute live im TV und Livestream

Auch in diesem Jahr hat Magenta Sport die exklusiven Übertragungsrechte an der 3. Liga. Das Spiel zwischen Chemnitz und Meppen könnt Ihr demnach heute Abend nur dort live im TV mitverfolgen.

Magenta Sport bietet neben der TV-Übertragung einen Livestream auf magentasport.de an, mit dem Ihr das Spiel live und in voller Länge streamen könnt.

Seit dieser Saison ist es übrigens möglich auf dem Sender alle parallel-laufenden Spiele in der Konferenz zu verfolgen.

Chemnitzer FC gegen SV Meppen: 3. Liga im Liveticker

Für diejenigen unter euch, die das Spiel nicht live im TV sehen können, bietet SPOX eine Altnernative an Mit dem SPOX-Liveticker verpasst Ihr keine Szene und seid bei jeder wichtigen Aktion live dabei.

© getty

Chemnitzer FC gegen SV Meppen: Mögliche Aufstellung und Prognose

Schon nach dem zweiten Spieltag konnte man sehen, in welche Richtung es für die beiden Klubs wohl gehen wird. Chemnitz und Meppen werden wohl gegen den Abstieg kämpfen. Da gilt es besonders in den direkten Duellen Punkte zu sammeln.

Dabei muss der SV Meppen auf Willi Evseev verzichten. Der Mittelfeldspieler flog am vergangenen Wochenende gegen Waldhof Mannheim mit Rot vom Platz.

Das sind die voraussichtlichen Aufstellungen:

Chemnitzer FC: Jakubov - Milde, Hoheneder, Schoppenhauer, Itter - Sarmov, Langer, Müller, Bonga, Garcia - Bozic

Jakubov - Milde, Hoheneder, Schoppenhauer, Itter - Sarmov, Langer, Müller, Bonga, Garcia - Bozic SV Meppen: Domaschke - Amin, Puttkammer, Komenda, Ballmert - Egerer, Andermatt, Piossek, Kleinsorge, Kremer - Düker

3. Liga: Der 3. Spieltag im Überblick