3. Liga heute live: Würzburger Kickers gegen Sonnenhof Großaspach im TV, Livestream und Liveticker

Die erste englische Woche in der Drittliga-Saison 2019/20 steht an. Im Rahmen dieser treffen die Würzburger Kickers am heutigen Dienstag auf Sonnenhof Großaspach. Wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Die Würzburger Kickers haben am vergangenen Spieltag die wohl bisher denkwürdigste Partie der laufenden Spielzeit bestritten. Sie verloren nach 4:2-Führung gegen Unterhaching noch mit 4:5.

Großaspach ist nach zwei äußerst deutlichen Niederlagen noch sieglos, während die Kickers ihre erste Partie gegen die Bayern-Reserve gewinnen konnten.

Wo und wann findet Würzburg - Großaspach heute statt?

Die heutige Begegnung findet in der Würzburger Flyeralarm-Arena statt. Anstoß ist, wie bei allen Partien unter der Woche, um 19 Uhr. In die Würzburger Arena passen maximal 13.090 Zuschauer.

Schiedsrichter der Begegnung ist Alexander Sather aus Grimma.

Würzburg - Großaspach heute live im TV und Livestream

Die Telekom hat sich mit dem Streaming-Angebot Magenta Sport auch in dieser Saison wieder die Rechte an der 3. Liga gesichert. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele live und in voller Länge.

Dabei kann der Abonnent zwischen dem Livestream über magentasport.de und der Magenta-Sport-App, die sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store zur Verfügung steht, entscheiden.

Eine Neuerung hat der Sender dieses Jahr in petto. Zusätzlich zu allen Einzelspielen wird ab der Spielzeit 2019/20 auch eine Konferenz-Schaltung aller gleichzeitig stattfindenden Spiele angeboten.

3. Liga: Würzburg - Großaspach im Liveticker

Wer auf ein Bewegtbild zur Partie der Würzburger Kickers gegen Sonnenhof Großaspach verzichten kann, ist auch hier bei SPOX bestens aufgehoben. Mit einem umfassenden Liveticker halten wir euch über jede einzelne Begegnung in der 3. Liga auf dem Laufenden - die ganze Saison.

Hier geht's zum Liveticker Würzburg - Großaspach.

3. Liga: Unterhaching dreht wilde Partie

In einem verrückten Spiel verpassten die Würzburger Kickers gestern den Sprung auf Platz eins. Kurz vor Schluss führte die Mannschaft von Trainer Michael Schiele im Bayern-Derby bei der SpVgg Unterhaching mit 4:2, ehe die Hausherren im Schlussspurt die Partie drehten und noch mit 5:4 (2:3) gewannen.

In Unterhaching trafen Luke Hemmerich, Luca Pfeiffer und Dominik Widemann für die Kickers, die bis kurz vor Schluss auf der Siegerstraße waren. Für den Gastgeber waren zunächst Stefan Schimmer und Christoph Ehlich erfolgreich, ehe Alexander Winkler und Moritz Heinrich das schier Unmögliche möglich machten.

Die Begegnung musste in der zweiten Hälfte wegen eines Gewitters für eine gute Viertelstunde unterbrochen werden.

3. Liga: Der 3.Spieltag im Überblick