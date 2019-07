3. Liga heute live: KFC Uerdingen 05 gegen SpVgg Unterhaching im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen des dritten Spieltags der 3. Liga steht am heutigen Dienstag die Partie zwischen dem KFC Uerdingen 05 und der SpVgg Unterhaching auf dem Programm. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem elften Platz in der vergangenen Spielzeit ist der KFC Uerdingen in dieser Saison bereit, weiter oben anzugreifen. Bis jetzt stehen eine Niederlage und ein Sieg zu Buche.

Die SpVgg Unterhaching beendete die letzte Saison punktgleich einen Platz vor den Krefeldern. Mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen sind die Hachinger noch ungeschlagen.

Wo und wann findet KFC Uerdingen - Unterhaching statt?

Die heutige Begegnung wird in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf ausgetragen. Erst zu dieser Spielzeit zog der KFC mit vielen Nebengeräuschen und reichlich Kritik vonseiten des Bundesligisten in die Düsseldorfer Arena um, weil das heimische Grotenburg-Stadion modernisiert wird. Der Anstoß gegen Unterhaching ist für 19 Uhr angesetzt. Geleitet wird die Partie von Johann Pfeiffer aus Hameln.

Uerdingen gegen Unterhaching heute live im TV und Livestream

Auch in dieser Spielzeit hat die Telekom sich mit dem Streaming-Angebot Magenta Sport wieder die Rechte an der 3. Liga gesichert. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele der Saison live und in voller Länge.

Neben dem Livestream über magentasport.de, können die Spiele in der dritthöchsten deutschen Spielklasse auch über mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets verfolgt werden. Die App steht sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store zum kostenfreien Download bereit. So bleibt ihr auch unterwegs auf dem Laufenden.

Eine Neuerung hat der Sender für die Saison 2019/20 in petto. Zusätzlich zu allen Einzelspielen wird nämlich auch eine Konferenz-Schaltung aller gleichzeitig stattfindenden Spiele angeboten.

3. Liga: Uerdingen gegen Unterhaching im Liveticker

Der Drittliga-Fan ist allerdings auch ohne Bewegtbild zum Spiel zwischen Uerdingen und Unterhaching nicht vollends aufgeschmissen. Hier bei SPOX gibt es zu jedem Spiel der gesamten Saison einen umfassenden Liveticker zum entspannten Mitlesen.

Hier geht's zum Liveticker Uerdingen - Unterhaching.

Neben Fußball aus der 3. Liga und weiteren europäischen Top-Ligen bieten die SPOX-liveticker auch andere Sportarten wie Basketball, Tennis, Eishockey oder Golf im Liveticker an. Ganz ohne kostspieliges Abonnement.

Schaut euch doch einfach einmal in der Liveticker-Tagesübersicht um.

3. Liga: Der 3.Spieltag im Überblick