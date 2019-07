3. Liga: Saison-Auftakt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Endlich geht es wieder los, die 3. Liga feiert am heutigen Freitag den Auftakt zur Saison 2019/20. Alle Informationen zu den Paarungen und den Live-Übertragungen am ersten Spieltag verrät Euch SPOX.

Die neue Drittliga-Saison steht an und startet zum Auftakt gleich mit einem Duell zwischen zwei Traditionsklubs. Der TSV 1860 München empfängt Preußen Münster.

3. Liga heute live: TSV 1860 München - Preußen Münster

Das Auftaktspiel der 3. Liga 2019/20 zwischen 1860 München und Preußen Münster findet am heutigen Freitagabend um 19 Uhr im Grünwalder Stadion, welches rund 21.000 Zuschauern Platz bietet, statt.

Schiedsrichter Harm Osmers wird die Partie leiten, Thomas Gorniak und Robert Kempter assistieren.

3. Liga heute live: TV-Übertragung und Livstream

Eine Free-TV-Übertragung des Auftaktspiels der 3. Liga wird es nicht geben, stattdessen zeigt Magenta Sport wie schon in der vergangenen Saison alle Spiele der dritthöchsten deutschen Spielklasse im Pay-TV. Neben den Einzelspielen bietet der Telekom-Sender in dieser Spielzeit auch eine Konferenz an.

Außerdem bietet das Programmpaket des IPTV-Anbieters MagentaTV einen Livestream im Web sowie via Apps auf diversen Geräten an.

Alternativ zu Magenta Sport werden einige ausgewählte Partien pro Spieltag in den Dritten Programmen der ARD live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Diese Partien laufen am 1. Spieltag im Free-TV:

Sa, 14:00 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - SpVgg Unterhaching (BR, SWR)

Sa, 14:00 Uhr: FC Hansa Rostock - Viktoria Köln 1904 (MDR, NDR)

Sa, 17:45 Uhr: 1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig (ARD)

3. Liga heute im Liveticker

Wer die Partie von 1860 München gegen Preußen Münster nicht an den Bildschirmen mitverfolgen kann, ist im ausführlichen Liveticker von SPOX bestens aufgehoben. Hier verpasst ihr keine wichtigen Spielszenen. Auch alle anderen Spiele des 1. Spieltags werden mitgetickert.

1860 München - Preußen Münster: Vorschau

Die Gastgeber aus München hielten in der abgelaufenen Saison erst kurz vor Schluss die Klasse. Mit lediglich zwei Punkten Vorsprung auf Absteiger Energie Cottbus landete der TSV letztlich auf Rang zwölf.

Preußen Münster hatte es im letzten Saisondrittel weder mit dem Aufstieg noch mit dem Abstieg zu tun. Am Ende landete die Mannschaft auf dem achten Platz.

3. Liga 19/20: Der 1. Spieltag

Der erste Spieltag der 3. Liga im Überblick: