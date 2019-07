3. Liga heute LIVE: Carl Zeiss Jena - Eintracht Braunschweig im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen des dritten Spieltags in der 3. Liga trifft am heutigen Dienstag Carl Zeiss Jena auf Eintracht Braunschweig. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit Jena und Braunschweig treffen zwei Gegensätze der bisherigen Spielzeit aufeinander. Braunschweig steht mit weißer Weste auf dem ersten Tabellenplatz der Liga. Jena hingegen konnte noch keinen Punktgewinn verbuchen und wartet auf das erste Erfolgserlebnis.

3. Liga: Wo und wann findet Jena gegen Braunschweig statt?

Das Spiel zwischen Carl Zeiss Jena und Eintracht Braunschweig am heutigen Dienstag findet im Ernst-Abbe-Sportfeld Jena statt. Das Stadion fasst 12.990 Zuschauer. Der Anstoß der Partie ist, zeitgleich mit vier anderen Spielen, für 19 Uhr angesetzt.

Die Leitung der Partie übernimmt Thorben Siewer aus Olpe.

Jena gegen Braunschweig heute live im TV und Livestream

Die Telekom hat sich mit dem Streaming-Angebot Magenta Sport auch in dieser Saison wieder die Rechte an der 3. Liga gesichert. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele live und in voller Länge.

Dabei kann der Abonnent zwischen dem Livestream über magentasport.de und der Magenta-Sport-App, die sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store zur Verfügung steht, entscheiden.

Eine Neuerung hat der Sender dieses Jahr zum Live-Erlebnis 3. Liga gepackt: Zusätzlich zu allen Einzelspielen wird ab der Spielzeit 2019/20 auch eine Konferenz-Schaltung aller gleichzeitig stattfindenden Spiele angeboten.

3. Liga: Jena-Braunschweig im Liveticker

Wer auf ein Bewegtbild zur Partie von Carl Zeiss Jena gegen Eintracht Braunschweig verzichten muss oder kann, ist auch hier bei SPOX bestens aufgehoben. Mit einem umfassenden Liveticker halten wir euch über jede einzelne Begegnung in der 3. Liga auf dem Laufenden - die ganze Saison. Hier verpasst ihr keine Tore.

Hier geht's zum Liveticker Jena - Braunschweig.

3. Liga: Der 3.Spieltag im Überblick