3. Liga live im TV und LIVE-STREAM sehen: So seht ihr Braunschweig, Kaiserslautern und Co.

Die Saison 2019/20 in der 3. Liga ist seit einer Woche wieder voll im Gange. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Spiele von Eintracht Braunschweig, dem 1. FC Kaiserslautern und den anderen 18 Teams live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Die 3. Liga ist offen wie selten zuvor: Nachdem in der vergangenen Saison die beiden Zweitligaabsteiger Braunschweig und Kaiserslautern keine Chancen auf den Aufstieg hatten, werden sich auch dieses Jahr die Absteiger Ingolstadt und Magdeburg zuerst in der ausgeglichenen Liga zurechtfinden müssen.

3. Liga live im TV und LIVE-STREAM sehen

Alle Spiele der 3. Liga werden live und in voller Länge von Magenta Sport übertragen. Der zur Telekom gehörende Sender bietet neben der Ausstrahlung im Fernsehen auch einen Livestream an, der jedoch ebenso kostenpflichtig ist und ein Abonnement erfordert.

Ausgewählte Partien sind zudem im Free-TV zu sehen. Die dritten Programme strahlen jeden Samstag mehrere Begegnungen im regionalen Fernsehen aus. Zudem stehen diese Spiele dann auch im Livestream zur Verfügung. Am zweiten Spieltag werden beispielsweise folgende Partien angeboten:

Datum Anstoß Heim Auswärts TV-Sender 27. Juli 2019 14 Uhr SC Preußen Münster Carl Zeiss Jena WDR / MDR 27. Juli 2019 14 Uhr Eintracht Braunschweig 1860 München NDR / BR

3. Liga live verfolgen: Alle Spiele im LIVE-TICKER

Verfügt ihr über kein Pay-TV-Abonnement und ist das Spiel eures Lieblingsteams nicht in den dritten Programmen zu sehen, so bietet SPOX eine Alternative: Alle Spiele der 3. Liga werden dort ausführlich getickert. Das Freitagsspiel am zweiten Spieltag zwischen dem FC Bayern München II und dem KFC Uerdingen könnt ihr hier im Liveticker verfolgen.

3. Liga live verfolgen: Der zweite Spieltag im Überblick

Das Topspiel des zweiten Spieltags steigt wohl in Ingolstadt, wo sich der FC und Tabellenführer MSV Duisburg gegenüberstehen. Beide sind mit einem Sieg in die Saison gestartet.

Datum Heim Gast 26.07., 19:00 Bayern München II KFC Uerdingen 05 27.07., 14:00 Waldhof Mannheim SV Meppen 27.07., 14:00 Hallescher FC FC Hansa Rostock 27.07., 14:00 SpVgg Unterhaching Würzburger Kickers 27.07., 14:00 Sonnenhof Großaspach 1. FC Kaiserslautern 27.07., 14:00 FC Ingolstadt MSV Duisburg 27.07., 14:00 SC Preußen 06 Münster FC Carl Zeiss Jena 27.07., 14:00 Eintr. Braunschweig 1860 München 28.07., 13:00 FC Viktoria Köln Chemnitzer FC 28.07., 14:00 FSV Zwickau Magdeburg

3. Liga: Die Tabelle nach dem ersten Spieltag

In einem turbulenten Spiel zwischen zwei Aufstiegskandidaten siegte Eintracht Braunschweig am ersten Spieltag mit 4:2 in Magdeburg. Neuzugang Martin Kobylanski traf dreifach.