3. Liga live sehen: Der 3. Spieltag im TV, Livetream und Liveticker

Der dritte Spieltag der 3. Liga steht an und es geht in eine englische Woche. Wie Ihr alle Spiele LIVE im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die ersten beiden Spieltage waren ereignis- und torreich in Liga drei. Wie Ihr auch am dritten Spieltag kein Tor verpasst, hat SPOX für Euch zusammengefasst.

3. Liga: So seht Ihr den 3. Spieltag LIVE im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die 3. Liga liegen bei Telekom. Wollt Ihr die Spiele also live im TV verfolgen, braucht Ihr das Bezahl-Abo MagentaSport.

Über MagentaSport wird auch ein Stream zur Verfügung gestellt, für den Ihr allerdings ebenfalls bezahlen müsst.

3. Liga - Spielplan: Die Begegnungen des dritten Spieltages

Bereits zwei Tage nach dem 2. Spieltag steht in der 3. Liga bereits der nächste Spieltag an. Diese Partien finden unter der Woche am Dienstag und Mittwoch statt:

Datum Uhrzeit Heim-Mannschaft Auswärts-Mannschaft 30.07.2019 19:00 Carl Zeiss Jena Eintracht Braunschweig 30.07.2019 19:00 KFC Uerdingen 05 SpVgg Unterhaching 30.07.2019 19:00 1. FC Kaiserslautern FC Ingolstadt 04 30.07.2019 19:00 Würzburger Kickers SG Sonnenhof Großaspach 30.07.2019 19:00 Hansa Rostock Bayern München II 31.07.2019 19:00 MSV Duisburg Preußen Münster 31.07.2019 19:00 1860 München FSV Zwickau 31.07.2019 19:00 Chemnitzer FC SV Meppen 31.07.2019 19:00 1. FC Magdeburg Waldhof Mannheim 31.07.2019 19:00 FC Viktoria Köln Hallescher FC

3. Liga im Liveticker

Bei unseren Livetickern habt Ihr die freie Wahl. Es gibt entweder die Dienstags-Konferenz oder die Mittwochs-Konferenz. Ihr wollt nur das Spiel Eures Lieblingsvereins verfolgen? Hier (Di.) und hier (Mi.) geht's zu den Übersichten über die Einzelspiele.

3. Liga: Der vergangene Spieltag

Einiges geboten wurde am 2. Spieltag der 3. Liga, vorallem in Unterhaching. Hier lag das Heimteam gegen die Würzburger Kickers 1:3 und 2:4 hinten, gewann am Ende aber doch noch 5:4 - ein Spektakel. In Köln ereignete sich fast eine ähnlich spektakuläre Aufholjagd, doch am Ende bekam die Viktoria ihre 3:0-Führung doch noch ins Ziel und gewann 3:2 gegen Chemnitz. Insgesamt fielen 32 Tore in neun Spielen - eine beachtliche Bilanz.

