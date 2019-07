3. Liga: 1. FC Kaiserslautern - FC Ingolstadt heute LIVE im TV, Stream und Liveticker

Am heutigen Dienstag trifft der 1. FC Kaiserslautern am 3. Spieltag der 3. Liga auf den FC Ingolstadt. Wie Ihr die Partie heute LIVE im TV, Stream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr von SPOX.

Wenn es am dritten Spieltag der neuen Spielzeit bereits so etwas wie ein Spitzenspiel gibt, dann trifft die Bezeichnung auf die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Ingolstadt voll zu. Schließlich trifft der Tabellenzweite auf den Ligadritten.

Wo und wann findet Kaiserslautern gegen Ingolstadt statt?

Das Spiel zwischen dem FCK und Absteiger Ingolstadt am heutigen Dienstag wird im traditionsreichen Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern ausgetragen. Rund 47.000 Zuschauer passen in das alterwürdige Stadion auf dem Betzenberg.

Anstoß ist heute Abend um 19 Uhr. Geleitet wird die Begegnung von Sven Waschitzki aus Essen.

Kaiserslautern - Ingolstadt heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der 3. Liga hält auch in der neuen Spielzeit der Pay-TV-Sender Magenta Sport. Das Streaming-Angebot der Telekom überträgt alle Spiele 2019/20 live und in voller Länge.

Wählen kann der Abonnent dabei zwischen den Einzelspielen und einer Konferenz-Schaltung aller gleichzeitig stattfindenden Partien. Eine Neuerung, die erst seit Beginn dieser Saison zur Verfügung steht.

Neben dem Livestream unter magentasport.de kann der Live-Fußball aus Liga drei auch auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets verfolgt werden. Die kostenfreie App steht sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store zum Download bereit.

3. Liga: Kaiserslautern - Ingolstadt heute im Liveticker

Wer auf ein Bewegtbild zur Partie auf dem Betzenberg zwischen Kaiserslautern und dem FC Ingolstadt verzichten muss, ist hier bei SPOX bestens aufgehoben. Mit einem umfassenden Liveticker halten wir Euch über jede einzelne Begegnung in der 3. Liga auf dem Laufenden. Hier geht's zum Liveticker Kaiserslautern - Ingolstadt.

Kaiserslautern - Ingolstadt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Und so könnten die beiden Teams auflaufen:

Kaiserslautern: Grill - D. Schad, Sickinger, Matuwila, Hercher - Bachmann - Hemlein, Kühlwetter, Starke, Pick - T. Thiele

3. Liga: Der 3.Spieltag im Überblick