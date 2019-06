3. Liga: Neu-Investor Flavio Becca will den 1. FC Kaiserslautern zurück in die Bundesliga führen

Seit dem 16. Mai ist der luxemburgische Großunternehmer Flavio Becca offiziell neuer Investor des 1. FC Kaiserslautern. Er will den hoch verschuldeten Traditionsverein mithilfe von mehr als 25 Millionen Euro wieder zurück in die Bundesliga führen.

"Wenn wir es fertigbringen, Ruhe und Kontinuität zu schaffen, wird der 1. FCK wieder dort spielen, wo er hingehört. Mein Ziel ist nicht, dauerhaft in der zweiten Liga zu spielen", sagte Becca in einem Interview mit der Bild am Sonntag und legte konkret dar, wie er dieses Ziel erreichen will.

Zunächst einmal solle die Infrastruktur grundlegend verbessert werden, beginnend bei "einem erstklassigen Rasen im Stadion" und endend "im Jugendleistungszentrum am Fröhnerhof". Zudem sei er mit Trainer Sascha Hildmann, Aufsichtsrat Banf und Sportvorstand Bader "in ständigem Austausch".

Für die zukünftige finanzielle Sicherheit der Pfälzer sei in jedem Fall gesorgt. "Ich habe mich verpflichtet, in den nächsten Jahren bis zu 25 Millionen in den Wiederaufstieg zu investieren", erklärte der 57-Jährige, wobei man diese Summe "nicht einfach durch die Anzahl der Jahre teilen" können. Laut Becca werde in der "dritten Liga [...] mehr Geld benötigt als in der zweiten und in der ersten", wodurch das Anschubkapital dementsprechend höher sein müsse. "Deshalb ist die Bundesliga mein Ziel", fügte der ambitionierte Investor an.

Die besten Torschützen der drei deutschen Profiligen in den letzten zehn Jahren © getty 1/22 Welche Stürmer trafen im deutschen Profifußball in den vergangenen zehn Jahren am öftesten? Das Ranking der 20 besten Schützen im Überblick (Bundesliga, 2. und 3. Liga zusammengerechnet). © getty 2/22 Platz 20: Domi Kumbela (Rot Weiss Ahlen, Eintracht Barunschweig, SpVgg Gruether Fürth) - 79 Tore (9 in der Bundesliga / 46 in der 2. Liga / 24 in der 3. Liga) © getty 3/22 Platz 20: Rouwen Hennings (FC St. Pauli, VfL Osnabrück, Karlsruher SC, Fortuna Düsseldorf) - 79 Tore (7/58/14) © getty 4/22 Platz 19: Klaas-Jan Huntelaar (FC Schalke 04) - 82 Tore (82/0/0) © getty 5/22 Platz 18: Raffael (Hertha BSC, FC Schalke 04, Borussia Mönchengladbach) - 83 Tore (73/10/0) © getty 6/22 Platz 17: Kevin Volland (1860 München, TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen) - 87 Tore (67/20/0) © getty 7/22 Platz 16: Max Kruse (FC St. Pauli, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Werder Bremen) - 94 Tore (74/20/0) © getty 8/22 Platz 14: Vedad Ibisevic (TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, Hertha BSC) - 95 Tore (95/0/0) © getty 9/22 Platz 14: Martin Harnik (Fortuna Düsseldorf, VfB Stuttgart, Hannover 96, Werder Bremen) - 95 Tore (65/30/0) © getty 10/22 Platz 13: Alexander Meier (Eintracht Frankfurt, FC St. Pauli) - 96 Tore (73/23/0) © getty 11/22 Platz 11: Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) - 98 Tore (98/0/0) © getty 12/22 Platz 11: Arjen Robben (FC Bayern München) - 98 Tore (98/0/0) © getty 13/22 Platz 10: Stefan Kießling (Bayer 04 Leverkusen) - 102 Tore (102/0/0) © getty 14/22 Platz 9: Marc Schnatterer (1. FC Heidenheim) - 103 Tore (0/46/57) © getty 15/22 Platz 8: Mario Gomez (VfB Stuttgart, FC Bayern München, VfL Wolfsburg) - 106 Tore (106/0/0) © getty 16/22 Platz 7: Fabian Klos (Arminia Bielefeld) - 108 Tore (55/53/0) © getty 17/22 Platz 6: Thomas Müller (FC Bayern München) - 110 Tore (110/0/0) © getty 18/22 Platz 5: Marco Reus (Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund) - 115 Tore (115/0/0) © getty 19/22 Platz 4: Nils Petersen (Energie Cottbus, FC Bayern München, Werder Bremen, SC Freiburg) - 118 Tore (62/56/0) © getty 20/22 Platz 2: Simon Terodde (1. FC Köln, Union Berlin, VfL Bochum, VfB Stuttgart) - 124 Tore (7/117/0) © getty 21/22 Platz 2: Anton Fink (Karlsruher SC, VfR Aalen, Chemnitzer FC) - 124 Tore (0/11/113) © getty 22/22 Platz 1: Robert Lewandowski (Borussia Dortmund und FC Bayern München) - 201 Tore (201/0/0)

1. FC Kaiserslautern: Toppmöller und Calmund sollen beim Auftstieg helfen

Beccas Liebe zum 1. FCK fußt auf der räumlichen Nähe zu seinem Heimatland Luxemburg und auch auf seiner Beziehung zu FCK-Idol Klaus Toppmöller, zu dem er schon seit vielen Jahren einen engen Kontakt pflegt: "Er wohnt nicht weit von Luxemburg entfernt. Die Art und Weise, wie er Fußball erklärt, ist einmalig. Ich bin mit ihm in Kontakt geblieben und habe seinen Sohn Dino 2010 als Spieler nach Düdelingen geholt."

Toppmöller und auch Reiner Calmund sollen eine wichtige Rolle bei der Mission Wiederaufstieg spielen: "Sie sollen auch helfen, unser Scouting zu verbessern. Ich will auch die Kontakte zu Calmund und Toppi nutzen, um eventuell Spieler auszuleihen oder verborgene Talente zu finden."