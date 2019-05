3. Liga: Würzburger Kickers gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im heutigen Spiel der 3. Liga empfangen die Würzburger Kickers den 1. FC Kaiserslautern. Was ihr alles über diese Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Mit einem deutlichen Sieg in Würzburg (mindestens 5:0) könnten sich die Gäste aus Kaiserslautern in der Tabelle vorbeischieben.

Würzburg vs. Kaiserslautern: Datum, Schiedsrichter

Die Partie findet am heutigen Samstag um 13.30 Uhr in der Flyeralarm Arena in Unterfranken statt. Die Verantwortlichen der Begegnung hören auf folgende Namen.

Schiedsrichter: Tobias Fritsch

Tobias Fritsch Assistenten: Timo Lämmle, Benedikt Seyler

Würzburger Kickers gegen 1. FCK heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wenn ihr die Partie live im TV oder Livestream sehen wollt, seid ihr auf Magenta Sport angewiesen. Der Streamingdienst der Telekom überträgt ab 13.15 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator : Holger Speckhahn

: Holger Speckhahn Kommentator: Oskar Heirler

Ihr könnt das Spiel aber auch im Liveticker von SPOX verfolgen.

Würzburg vs. 1. FCK: Voraussichtliche Aufstellungen

Bei den Gastgebern fallen Patrick Drewes (Syndesmosebandanriss) und Phil Ofosu-Ayeh (Fersenverletzung) aus. Die Gäste haben ebenfalls Personalsorgen. So stehen Carlo Sickinger (Muskelfaserriss), Florian Dick (Knöchelverletzung), Mads Albaek (Adduktorenbeschwerden), Lukas Spalvis (Knorpelschaden) und Dylan Esmel (Kreuzbandriss) nicht zur Verfügung.

Kickers : Verstappen - Göbel, Hajtic, Hägele, Kurzweg - Bachmann - Sontheimer, Küc, Skarlatidis - Breitkreuz, Baumann

: Verstappen - Göbel, Hajtic, Hägele, Kurzweg - Bachmann - Sontheimer, Küc, Skarlatidis - Breitkreuz, Baumann 1. FCK: Grill - Schad, Kraus, Hainault, Sternberg - Fechmann, Löhmannsröben - Jonjic, Pick - Kühlwetter, Thiele

Würzburger Kickers gegen Kaiserslautern: Die letzten Duelle

Drei Mal trafen die beiden Teams bislang aufeinander.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 08.12.2018 1. FC Kaiserslautern Würzburger Kickers 0:0 2. Bundesliga 03.02.2017 1. FC Kaiserslautern Würzburger Kickers 1:0 2. Bundesliga 14.08.2016 Würzburger Kickers 1. FC Kaiserslautern 1:1

3. Liga: Aktuelle Tabelle nach 36 Spieltagen mit Würzburg und Kaiserslautern

Aktuelles Tabellen-Bild vor Beginn des 37. Spieltags: