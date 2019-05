VfL Osnabrück gegen Hansa Rostock: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfL Osnabrück empfängt am heutigen Freitag Hansa Rostock zum Auftakt des 36. Spieltags in der 3. Liga. Was ihr über die Drittliga-Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Osnabrück ist durch den 2:1-Sieg über Energie Cottbus am vergangenen Spieltag bereits Meister in der 3. Liga. Der Aufstieg in die 2. Bundesliga hatte der VfL bereits am Wochenende zuvor perfekt gemacht. "Die Jungs arbeiten gerade daran, Legenden zu werden", so Trainer Daniel Thioune nach der Partie gegen Cottbus.

Hansa Rostock hingegen will die Saison auf einem guten Platz beenden. Aktuell steht Hansa auf dem fünften Rang, hat allerdings keine Chancen mehr auf den Aufstieg. Mit 50 Zählern auf dem Konto sind es drei Spieltage vor Schluss elf Punkte Rückstand auf den Religationsplatz.

VfL Osnabrück - Hansa Rostock: Wo und wann findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen Osnabrück und der Hansa wird am heutigen Freitag, den 3. Mai, um 19 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück. Die Arena bietet 16.667 Zuschauern Platz.

© getty

Osnabrück gegen Hansa Rostock heute live im TV und Livestream

Die Drittliga-Partie zwischen dem VfL Osnabrück und Hansa Rostock wird nicht im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender der Telekom hat sich die Übertragungsrechte der 3. Liga gesichert und zeigt das Spiel somit live und exklusiv. Zudem bietet die Telekom auch einen Livestream über MagentaSport an.

VfL Osnabrück vs. Hansa Rostock im Liveticker

Falls ihr das Spiel nicht auf den Bildschirmen sehen könnt, bietet euch SPOX die Möglichkeit, die Partie im ausführlichen Liveticker zu verfolgen.

VfL Osnabrück - Hansa Rostock: Die vergangenen Duelle

Im Hinspiel trennten sich Osnabrück und Rostock mit 1:1. Marc Heider erzielte in der 64. Minute die Führung für den VfL, ehe Oliver Hüsing kurze Zeit später für die Hanseaten ausglich.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 03.12.2018 3. Liga Hansa Rostock VfL Osnabrück 1:1 (0:0) 31.03.2018 3. Liga VfL Osnabrück Hansa Rostock 1:1 (0:1) 20.10.2017 3. Liga Hansa Rostock VfL Osnabrück 2:0 (1:0)

3. Liga: Die Tabelle vor dem 36. Spieltag

Während der VfL Osnabrück bereits die Meisterschaft eingetütet hat, befindet sich Hansa Rostock auf dem fünften Platz. Der Aufstieg ist allerdings nicht mehr möglich.