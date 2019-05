Unterhaching gegen Lotte heute live: Das Spiel im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Im Süden Münchens kommt es heute Nachmittag zum Drittliga-Duell zwischen der SpVgg Unterhaching und Sportfreunde Lotte. SPOX informiert euch über die Live-Übertragung und den Liveticker.

Unterhaching gegen SF Lotte heute live: Im TV und im LIVESTREAM

Die Live-Berichterstattung der Begegnung Unterhaching gegen Lotte samt der Übertragung im TV und im Livestreamgibt es beim Pay-TV-Sender MagentaSport. Das Spiel der Kontrahenten wird mit Anpfiff um 13.30 Uhr live und in voller Länge beim Pay-TV-Sender der Telekom übertragen.

Eine Viertelstunde vor Beginn der Partie in Unterhaching meldet sich folgende Moderatorin und folgender Kommentator bei MagentaSport zu Wort:

Kommentator: Alexander Klich

Alexander Klich Moderatorin: Nele Schenker

Telekom-Bestandskunden können das Livestream-Angebot bei MagentaSport ein Jahr kostenlos nutzen. Für Nicht-Telekom-Kunden sind die ersten sechs Monate kostenfrei. Ab dem 7. Monat kostet das MagentaSport-Angebot 9,95€ im Monat.

SpVgg Unterhaching gegen Lotte heute im LIVETICKER

Selbstverständlich kann das gesamte Spielgeschehen im SPOX-Liveticker mitverfolgt werden. Somit werdet ihr während der gesamten 90 Minuten, auch von unterwegs aus, stets auf dem Laufenden gehalten und verpasst keine spielentscheidende Aktion der Partie im Generali Sportpark.

Aber das ist nicht alles: SPOX versorgt euch regelmäßig mit den aktuellsten Nachrichten aus der 3. Liga und liefert euch einen Gesamt-Überblick in puncto Ergebnisse, Tabelle oder Top-Torjäger der dritthöchsten deutschen Spielklasse.

Zum Liveticker der Begegnung SpVgg Unterhaching - SF Lotte geht's hier entlang.

SpVgg Unterhaching - Sportfreunde Lotte: Vergangene Duelle in der Übersicht

Direkt-Vergleiche zwischen Unterhaching und Lotte gab es in der Vergangenheit kaum. In der 3. Liga standen sich beide Vereine lediglich in drei Duellen gegenüber.

Dabei ist die Bilanz beider Mannschaften mit je einem Sieg, einer Niederlage sowie einem Unentschieden relativ ausgeglichen. Das letzte direkte Aufeinandertreffen wurde in Lotte ausgetragen und endete 0:0.

Alle Ergebnisse der direkten Duelle zwischen Unterhaching und Lotte im Überblick:

Datum Heim-Team Gast-Team Ergebniss 09.12.18 SF Lotte SpVgg Unterhaching 0:0 24.02.18 SpVgg Unterhaching SF Lotte 3:0 09.09.17 SF Lotte SpVgg Unterhaching 2:1

SpVgg Unterhaching - Sportfreunde Lotte: Formkurven beider Teams

Mit den Resultaten können beide Teams in letzter Zeit nicht wirklich zufrieden sein. Während die SpVgg Unterhaching in den letzten zehn Drittliga-Spielen auf nur vier Punkte kommt, konnten auch die Sportfreunde Lotte zuletzt nicht glänzen. Die Westdeutschen holten in den letzten zehn Spielen nur einen Zähler mehr als deren heutiger Gegner.

Besonders für die Heim-Mannschaft aus Unterhaching läuft es in letzter Zeit ergebnistechnisch alles andere als rund: Die SpVgg Unterhaching wartet seit nunmehr 13 Pflichtspielen auf einen Sieg.

SpVgg Unterhaching - Formkurve: U - U - N - U - N - N - N - U - N - N

Sportfreunde Lotte - Formkurve: N - U - N - N - N - N - S - N - U - N

3. Liga - Restprogramm von Unterhaching und Lotte

SpVgg Unterhaching - Restprogramm:

Datum Anpfiff Heim Gast 11.05.19 13.30 Uhr SpVgg Unterhaching SF Lotte 18.05.19 13.30 Uhr VfL Osnabrück SpVgg Unterhaching

SF Lotte - Restprogramm: