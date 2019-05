Relegationsspiel um die 3. Liga: Bayern II - Wolfsburg II heute im LIVE-TICKER

Im heutigen Relegationsspiel kommt es zum Duell zwischen den Amateuren des FC Bayern München und des VfL Wolfsburg. Den Kampf um die 3. Liga könnt ihr hier bei SPOX im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern II gegen VfL Wolfsburg II im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Am heutigen Sonntag findet das Rückspiel vor knapp 15.000 Zuschauern im Grünwalder Stadion statt. Selbst in Wolfsburg waren rund 1.000 Bayern-Fans vertreten.

Vor Beginn: Das Hinspiel endete 3:1 für den VfL. Daniel Hanslik traf doppelt. Besonders in der ersten Halbzeit waren die Hausherren überlegen und stellten die Bayern vor große Probleme. Stürmer Kramer hatte zwei Großchancen auf dem Fuß, scheiterte aber an Torwart Hoffmann. In der zweiten Halbzeit machten die Gäste zwar das Spiel, kamen aber nicht zu Chancen, da die Wolfsburger auf Fünferkette umstellten.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker. Anpfiff ist um 16 Uhr.

FC Bayern II vs. VfL Wolfsburg II heute live: Übertragung im TV (Free-TV/Pay-TV)

Um das Spiel zu sehen, habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr verfolgt das Spiel im BR oder bei MagentaSport. Allerdings strahlt der BR die Partie nicht im TV, sondern lediglich im Livestream aus. Hier geht es zum Link.

Bei MagentaSport könnt ihr das Spiel ab 15.45 Uhr verfolgen, natürlich auch per Livestream.

FC Bayern II gegen Wolfsburg II: Voraussichtliche Aufstellungen

Ob bei den Bayern wieder Alphonso Davies aushelfen wird, darf bezweifelt werden. Der Youngstar begleitet die Bayern beim Pokalspiel in Berlin und wird wohl auch bei möglichen Feierlichkeiten dabei sein.

Die Wolfsburger dürften wieder auf die selbe Formation zurückgreifen. Allerdings ist auch eine taktische Umstellung auf 5-3-2, wie in der zweiten Halbzeit des Hinspiels, möglich.

FC Bayern München II: Hoffmann - Yilmaz, Mai, Awoudja, Köhn - Feldhahn - Jeong, Shabani, Rochelt - Zirkzee, Wriedt

Hoffmann - Yilmaz, Mai, Awoudja, Köhn - Feldhahn - Jeong, Shabani, Rochelt - Zirkzee, Wriedt VfL Wolfsburg II: Menzel - Saglam, Klamt, Ziegele, Franke - Rizzi - Justvan, Neuwirt - May - Hanslik, Kramer

