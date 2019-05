3. Liga, Live-Tabelle am 38. Spieltag: Konstellation, Relegation, Abstieg

Am letzten Spieltag der Drittliga-Saison 2018/19 verspricht der Abstiegskampf große Spannung. Wer muss den bitteren Weg in die Regionalliga gehen?

Mit unserer Live-Tabelle bleibt ihr immer up-to-date.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

3. Liga: Live-Tabelle jetzt am 38. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. VfL Osnabrück 37 55:27 28 76 2. Karlsruher SC 37 62:35 27 71 3. SV Wehen Wiesbaden 37 68:45 23 67 4. Hallescher FC 37 44:32 12 63 5. Würzburger Kickers 37 54:44 10 54 6. FC Hansa Rostock 37 46:45 1 54 7. SC Preußen 06 Münster 37 48:48 0 52 8. FSV Zwickau 37 47:47 0 49 9. 1. FC Kaiserslautern 37 45:49 -4 48 10. KFC Uerdingen 05 37 45:59 -14 48 11. 1860 München 37 48:48 0 47 12. SV Meppen 37 46:49 -3 47 13. SpVgg Unterhaching 37 49:45 4 45 14. Eintracht Braunschweig 37 47:53 -6 44 15. Energie Cottbus 37 50:57 -7 44 16. FC Carl Zeiss Jena 37 44:57 -13 43 17. Sonnenhof Großaspach 37 36:39 -3 42 18. Sportfreunde Lotte 37 30:44 -14 40 19. SC Fortuna Köln 37 38:62 -24 39 20. Aalen 37 44:61 -17 30

© getty

3. Liga heute live: Tabelle, Ausgangslage, Situation

Der Aufstieg in die 2. Liga ist bereits entschieden. Osnabrück und Karlsruhe kicken in der neuen Spielzeit eine Etage höher. Wehen spielt in der Relegation noch um den Aufstieg.

Am anderen Ende der Tabelle ist noch einiges möglich. Sechs Teams können theoretisch noch absteigen. Die Sportfreunde Lotte braucht einen Dreier und müssen auf eine Pleite von Großaspach und Jena hoffen.

Sonnenhof selbst liegt aktuell auf den vierten Abstiegsplatz und kann ihrerseits noch ans rettende Ufer springen, braucht dafür jedoch einen Patzer der davor platzierten Jena, Cottbus, Braunschweig oder Unterhaching bei einen eigenen Sieg.

Carl Zeiss Jena und die SpVgg Unterhaching haben es selbst in der Hand. Während den Bayern ein Unentschieden zur sicheren Rettung genügt, benötigen die Thüringer einen Dreier. Besondere Brisanz liegt in der Partie Braunschweig gegen Cottbus. Beide könnten noch absteigen. Der Eintracht dürfte in der Endabrechnung ein Remis durch das bessere Torverhältnis gegenüber Cottbus zum sicheren Klassenerhalt reichen.

3. Liga: Der 38. Spieltag im Überblick